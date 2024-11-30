Adana'da lavaş ekmek imalathanesine silahlı saldırı: 4 yaralı
Adana'da motosikletli şüpheliler tarafından lavaş ekmek imalathanesine düzenlenen tabancalı saldırıda 4 kişi yaralandı
Olay, dün saat 20.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Lavaş ekmek imalathanesine motosikletle yaklaşan kimliği belirsiz 2 kişi, tabancayla iş yerine kurşun yağdırdı.
DHA'nın haberine göre; şüpheliler geldikleri motosikletle olay yerinden kaçarken, iş yerindeki Azad A, Osman Ö, Umut A. ve Cuma Ö, saldırganların tabancasından çıkan mermilerle yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 4 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.