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Adana'da köprüden baraj gölüne düşen kişi kayboldu

Adana'da köprüden Seyhan Baraj Gölü'ne düşen kişi, bir süre sonra suda kayboldu. Saatler süren arama-kurtarma çalışmalarına, havanın kararması nedeniyle sabah saatlerine kadar ara verildi

Giriş: 20.05.2023 - 00:40 | Güncelleme: ABONE OL
Adana'da köprüden baraj gölüne düşen kişi kayboldu
Adana'da köprüden baraj gölüne düşen kişi kayboldu
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DHA

Adana'da köprüden Seyhan Baraj Gölü'ne düşen ve ismi öğrenilemeyen bir erkek, suda kayboldu. Kayıp kişinin bulunması için başlatılan arama- kurtarma çalışmasına havanın kararması nedeniyle ara verildi.

DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Çatalan Batı Köprüsü'nde meydana geldi. Köprüden bir erkeğin Seyhan Baraj Gölü'ne düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir müddet suda çırpındığı ve sonrasında ise gözden kaybolduğu belirtilen kişinin bulunması için Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polislerce gölde arama gerçekleştirildi.

Saatler süren arama çalışmasına havanın kararması nedeniyle ara verildi. Günün aydınlandığı ilk saatlerde arama çalışmasına devam edileceği bildirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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