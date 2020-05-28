Olay, Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 24 yaşındakİ Emrullah Türedi, kullandığı 01 FET 54 plakalı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hakimiyet kaybolan motosiklet devrilirken sürücü Türedi yola savruldu. Ardından sürüklenen türedi başını kaldırım kenarındaki sinyalizasyon direğine çarptı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İHA'nın haberine göre; olay yerine gelen sağlık ekipleri Türedi’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polislerin olay yerindeki incelemelerinin ardından Türedi’nin cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, olay yerine gelen Türedi’nin ailesi sinir krizi geçirip gözyaşı döktü.