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        Haberler Gündem Güncel Adana'da kayıp epilepsi hastası kadın, 13 saatte bulundu | Son dakika haberleri

        Adana'da kayıp epilepsi hastası kadın, 13 saatte bulundu

        Adana Kozan'da yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu epilepsi hastası 55 yaşındaki Durdu Aktürk, ekiplerin 13 saatlik arama çalışması sonrası evine 500 metre uzaklıkta bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 07:00 Güncelleme: 07.03.2025 - 07:02
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        Kaybolan epilepsi hastası kadın bulundu
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        Kozan'a bağlı Ağlıboğaz Mahallesi Ay Sokak'ta oturan epilepsi hastası Durdu Aktürk (55), dün öğle saatlerinde evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı.

        Aktürk'e ulaşamayan yakınları, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polis, AFAD ve Kozan Belediyesi AKOM ekipleri kayıp kadını bulmak için çalışma başlattı.

        DHA'nın haberine göre; 13 saat süren arama çalışması sonucu Aktürk evinden yaklaşık 500 metre uzaklıkta bulundu. Sağlık kontrolü için ambulans ile hastaneye kaldırılan Aktürk, daha sonra evine götürüldü.

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        #adana
        #Kozan
        #haberler
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