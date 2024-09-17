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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da kan donduran olay! Kavgayı ayırmak istedi - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        Adana'da kan donduran olay! Kavgayı ayırmak istedi!

        Adana'da, dolmuş durağındaki sefer sırası tartışmasında tarafları ayırmaya çalışan 68 yaşındaki Metin Zorluer'i pompalı tüfekle öldüren 46 yaşındaki Hakan Keklik ile kavgaya karışan 5 kişi yakalandı. İfadesinde, "Metin ağabey, sevip saydığım biriydi. Böyle olmasını istemezdim. Kimseyi vurma gibi bir niyetim yoktu. Her şey bir anda oldu" diyen Hakan Keklik ile diğer şüpheliler tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 11:42 Güncelleme: 17.09.2024 - 11:42
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        Adana'da kan donduran olay! Kavgayı ayırmak istedi!
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        Adana'da olay, 14 Eylül’de saat 12.00 sıralarında Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi’ndeki dolmuş durağında meydana geldi.

        Durakta çalışan şoförler Selçuk Keklik (37) ve Onur Nefis (40), ölen bir kişinin yakınları için mezarlığa ücretsiz sefer sırası konusunda anlaşamayınca tartıştı.

        KALABALIĞA RASTGELE ATEŞ AÇTI

        DHA'da yer alan habere göre kısa sürede kavgaya dönüşen olayda diğer şoför Metin Zorluer (68) tarafları ayırmak için araya girdi. Bu sırada Keklik’in ağabeyi Hakan Keklik (46), pompalı tüfekle durağa gelerek kalabalığın üzerine rastgele ateş açtı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Silahtan çıkan saçmalar Zorluer’in karın ve göğsüne isabet ederken, Emre S., Volkan V. ile Fethi S. de vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Zorluer kanlar içinde yere yığıldı, şüpheliler ise kaçtı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Metin Zorluer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

        Güvenlik kamerasına yansıyan kavganın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çevrede arama yapan ekipler, silahı kullanan Hakan Keklik ile kavgaya karışan Selçuk Keklik, Cüneyt Keklik (51), Efekan Keklik (19), Onur Nefis ve Recep Nefis’i saklandıkları adreslere yapılan baskınlarda yakaladı.

        "SEVİP, SAYDIĞIM BİRİSİYDİ"

        Emniyete götürülen şüphelilerden Hakan Keklik, ifadesinde, “Metin ağabey, sevip saydığım biriydi. Böyle olmasını istemezdim. Kimseyi vurma gibi bir niyetim yoktu. Her şey bir anda oldu” dedi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Olayda yaralanan 3 kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

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