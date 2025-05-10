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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da kan donduran olay! Çöpten çıktı... Çocuğa ait kafatası! | Son dakika haberleri

        Adana'da kan donduran olay! Çöpten çıktı... Çocuğa ait kafatası!

        Adana'da, apartman görevlisi 40 yaşındaki İsa Kaplan, sitedeki çöpleri döktüğü sırada konteynerdeki poşetlerden birinde kağıda sarılı insan kafatası buldu. Polis inceleme başlatırken; bir çocuğa ait olduğu değerlendirilen kafatası, Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 11:07 Güncelleme: 10.05.2025 - 11:07
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        Adana'da kan donduran olay! Çöpten çıktı... Çocuğa ait kafatası!
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        Adana'da olay, dün saat 11.30 sıralarında Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Sitenin apartman görevlisi İsa Kaplan (40), dairelerden topladığı çöpleri dökmek için Mavi Bulvar'daki konteynerin yanına gitti.

        KAĞIDA SARILI KAFATASI ÇIKTI

        DHA'da mahallesindeki küçükbaş hayvanları beslemek için çöpte bayat ekmek arayan Kaplan, poşetlerden birinde kağıda sarılı insan kafatası buldu.

        POLİSE OLAYI BİLDİRDİLER

        Paniğe kapılan Kaplan, durumu sitenin güvenlik görevlisine söyledi. Kafatasının gerçek olup, olmadığını anlayamayan site çalışanlarının ihbarıyla adrese polis ekipleri sevk edildi.

        GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI

        Olay yeri inceleme ekipleri, bulunan kafatasını yapılan çalışmanın ardından muhafaza altına aldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri de kafatasının bulunduğu çöp poşeti ile bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

        "ÇOCUĞA AİT OLDUĞU DEĞERLENDİRİLDİ"

        Sitenin güvenlik görevlisi Ramazan Zenginoğlu (57), "Kapıcı arkadaş çöpleri dökerken kafatası buldu. Beni çağırdı, yanına gittim. Başta gerçek olup, olmadığına emin olamadık. Polise haber verdik. Alıp, götürdüler" diye konuştu.

        Bir çocuğa ait olduğu değerlendirilen kafatası, Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Soruşturma başlatıldı.

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        #adana
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