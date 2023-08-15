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        Haberler Gündem Adana'da "Dur" ihtarına uymayan araçtaki 5 zanlı, 70 kilometre süren kovalamacayla yakalandı

        Adana'da "Dur" ihtarına uymayan araçtaki 5 zanlı, 70 kilometre süren kovalamacayla yakalandı

        Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayan otomobildeki 5 şüpheli, ekiplerin 70 kilometre süren kovalamacası sonucu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 06:29
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        Adana'da polisle şüpheliler arasında 70 kilometrelik kovalamaca
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        Merkez Seyhan ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendiği 01 AOG 874 plakalı otomobili durdurmak istedi.

        Ekiplerin "dur" ihtarına rağmen araçta bulunan 5 şüpheli otomobille kaçmaya başladı. Durum telsiz anonsuyla diğer ekiplere bildirildi.

        Ara sokaklara girerek izini kaybettirmek isteyen şüpheliler, daha sonra TAG (Tarsus-Adana-Gaziantep) Otoyolu'na çıktı.

        Şüphelilerin Ceyhan istikametine kaçmaya devam etmesi üzerine ekipler, otoyolu Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki mahallelere bağlayan noktalarda önlem aldı.

        TAKİPTEN KURTULMAK İÇİN EKİP ARACINA CİSİM ATTILAR

        Otoyolda kaçışını sürdüren şüpheliler, kendilerini takip eden ekipten kurtulmak için polis aracına sert bir cisim attı. Manevra yapan ekipler kaza yapmaktan kurtulurken aracın camı hasar gördü.

        Buna rağmen takibini sürdüren ekipler 70 kilometre süren kovalamaca sonucu aracı Baklalı Köprülü Kavşağı'nda durdurdu.

        Otomobildeki 5 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, araçta arama yaptı. Yapılan incelemede sürücü M.E.Ç'nin ehliyetsiz olduğu belirlendi.

        Şüpheliler ve otomobil detaylı inceleme yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

        #adana
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