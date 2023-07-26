Dolayısıyla biz 'Adana'da dikkatli olun' dediğimiz zaman hatta ben 'Kıbrıs'ta da dikkatli olun' dedim. Sayın Celal Şengör de, hem Adana'da hem Kıbrıs'ta dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Bunu söylememizin nedeni işte bu iki büyük depremin ve dolayısıyla oradaki levha hareketlerinin, Anadolu levhasının Arap levhasına göre güney güneybatıya doğru 7 metre, 7 buçuk metre gelmesi nedeniyle Adana havzasında, Kıbrıs'ta ve o bölgede olan faylara bir stres transfer edip, oradaki fayların diyelim stres alanında değişiklik yapmış olabilir öngörüsüyle biz bunu söylüyoruz. Ama şimdi bana Twitter'dan yazıyorlar. Özellikle Adana'da oturanlar, 'Hocam daha büyük deprem olacak mı? Nerede olacak? Nasıl olacak?' Bizi bir anlamda böyle bilmediğimiz konularda bir şeyler söyleyelim diye zorluyorlar. Büyük bir deprem oldu. 5,6 diyelim. 5,6'dan daha küçük, 4,6 ve daha küçük depremler olacaktır. Belli bir süreye kadar, belli bir sıklıkla olacaktır" dedi.