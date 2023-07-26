Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Adana'da deprem bekleniyor mu? Prof. Dr. Naci Görür'den son dakika Adana depremi uyarısı

        Adana'da deprem bekleniyor mu? Naci Görür'den Adana depremi uyarısı

        Adana Kozan'da meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem endişeye neden oldu. Bölgede yaşayanlar "Adana'da deprem beklentisi var mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Prof. Dr. Naci Görür yaşanan sarsıntılar sonrasında Adana depremine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Uzman isim, Adana bölgesinin hassas olduğunu belirterek önemli uyarılar yaptı. İşte, Prof. Dr. Naci Görür'den son dakika Adana depremi yorumları...

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 14:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, daha önce Adana için uyarılarda bulunmuştu. 25 Temmuz'da meydana gelen Adana'nın Kozan ilçesinde 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından uyarılarını tekrarlayan Görür, "Adana bölgesi hala hassasiyetini koruyor. Daha büyük ve daha küçük deprem olacaktır. Belli bir süreye kadar belli bir sıklıkla olacaktır" dedi. İşte, Naci Görür'den Adana depremi ile ilgili açıklamalar...

        • 2

          ADANA'DE DEPREM BEKLENİYOR MU?

          Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi. Prof. Dr. Naci Görür, Adana bölgesinin hassas olduğunu belirterek önemli uyarılarda bulundu.

        • 3

          "6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE AÇIĞA ÇIKAN ENERJİ KIRILMAMIŞ FAYLARA TRANSFER EDİLDİ"

          Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş merkezli depremlerin açığa çıkardığı enerjiyi hatırlatarak, "Bugün depremin olduğu faylar, genellikle sol yönlü doğrultu atımlı faylar. 6 Şubat'ta Güneydoğu'da çok büyük bir deprem oldu, yani Doğu Anadolu fayı üzerinde. Doğu Anadolu fayının devamı olan Ölü Deniz de dahil, aşağı yukarı işte Diyarbakır dersek Hatay'a kadar, büyük bir deprem kuşağı oldu. 7,7, 7,6 gibi iki tane peş peşe deprem meydana geldi. Açığa muazzam bir enerji çıktı. Yanılmıyorsam 4 milyon ton TNT'ye eş değer bir enerji sözkonusu açığa çıkan.

        • 4

          Şimdi bu enerjinin hepsi kaybolmuyor. Bu enerjinin, bir kısmı da tahmin ediyorum yüzde 20'ye kadar olabilir, kırılmamış. O bölgede kırılmamış faya veya faylara transfer ediliyor. Sadece deprem üreten faya değil, ona komşu, onunla ilişkili olsun olmasın faylara da transfer ediyor bu enerjiyi. O nedenle, 6 Şubat depremlerinden sonra hemen 7 Şubat'ta Adana'ya, Hatay'a dikkat edilmesi gerektiğini söyledim. Sırf bu söylediğim transfer olayından ötürü ve nitekim de 15 gün sonra Hatay'da 6,4'lük deprem oldu. Onu 15 gün önce söyledik. Olabilir Hatay'a dikkat edin diye. 'Adana'ya da dikkat edin' dedik" şeklinde konuştu.

        • 5

          "ADANA BÖLGESİ HALA HASSASİYETİNİ KORUYOR"

          Prof. Dr. Naci Görür, Adana'daki 5,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Şimdi Adana'da da bugün 5,5, 5,6'lık gibi bir deprem var. Adana'da, çok sayıda Doğu Anadolu fay zonuyla ilişkili veya ona yakın olan deprem üretecek faylar, fay saçakları var. 5,6'lık bir deprem oldu, Adana'da belirli yerlerde, belli ölçüde yıkıma neden oldu. Şimdi Adana bölgesi halen hassasiyetini koruyor. Diğer faylarda da ne kadar stres transferi var, ne kadar stres birikimi var, onu bilmiyoruz. Diyelim Adana havzasındaki birçok fay, eğer uzun zamandır orada stres biriktiriyor ise ve 6 Şubat depremleri orada yeterince stres biriktirmiş olan faya bir enerji transfer ediyorsa; o fay üzerinde bardağı taşıran son damla olabilir ve belli ölçüde depreme neden olabilir.

        • 6

          Dolayısıyla biz 'Adana'da dikkatli olun' dediğimiz zaman hatta ben 'Kıbrıs'ta da dikkatli olun' dedim. Sayın Celal Şengör de, hem Adana'da hem Kıbrıs'ta dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Bunu söylememizin nedeni işte bu iki büyük depremin ve dolayısıyla oradaki levha hareketlerinin, Anadolu levhasının Arap levhasına göre güney güneybatıya doğru 7 metre, 7 buçuk metre gelmesi nedeniyle Adana havzasında, Kıbrıs'ta ve o bölgede olan faylara bir stres transfer edip, oradaki fayların diyelim stres alanında değişiklik yapmış olabilir öngörüsüyle biz bunu söylüyoruz. Ama şimdi bana Twitter'dan yazıyorlar. Özellikle Adana'da oturanlar, 'Hocam daha büyük deprem olacak mı? Nerede olacak? Nasıl olacak?' Bizi bir anlamda böyle bilmediğimiz konularda bir şeyler söyleyelim diye zorluyorlar. Büyük bir deprem oldu. 5,6 diyelim. 5,6'dan daha küçük, 4,6 ve daha küçük depremler olacaktır. Belli bir süreye kadar, belli bir sıklıkla olacaktır" dedi.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cani adamın darp ettiği kadın konuştu
        Cani adamın darp ettiği kadın konuştu
        Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan toplantı sonrası açıklama
        Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan toplantı sonrası açıklama
        Beyaz eşyaya iç pazar dopingi
        Beyaz eşyaya iç pazar dopingi
        Kira ve barınma krizine çözüm ne?
        Kira ve barınma krizine çözüm ne?
        "Santrforun kadar konuşursun!"
        "Santrforun kadar konuşursun!"
        Polis memuru komşusunu öldürdü
        Polis memuru komşusunu öldürdü
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Kavurucu sıcaklar yol öfkesini artırıyor
        Kavurucu sıcaklar yol öfkesini artırıyor
        İsmail Kartal'ın 11'i
        İsmail Kartal'ın 11'i
        Sırra kadem bastı
        Sırra kadem bastı
        NASA'da elektrik kesintisi: 7 astronotla iletişim kurulamadı!
        NASA'da elektrik kesintisi: 7 astronotla iletişim kurulamadı!
        İçişleri açıkladı! İstanbul'da sansasyonel eylem hazırlığında 2 terörist yakalandı
        İçişleri açıkladı! İstanbul'da sansasyonel eylem hazırlığında 2 terörist yakalandı
        ABD'de Zuckerberg'e 'tahkir' suçlaması
        ABD'de Zuckerberg'e 'tahkir' suçlaması
        Fenerbahçe'de gündem yerli transferi!
        Fenerbahçe'de gündem yerli transferi!
        Prof. Naci Görür: Bardağı taşıran son damla olabilir
        Prof. Naci Görür: Bardağı taşıran son damla olabilir
        İşte büyüleyen değişim!
        İşte büyüleyen değişim!
        Akdeniz'de deniz suyunda rekor sıcaklık
        Akdeniz'de deniz suyunda rekor sıcaklık
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        "Yapay zekâ zirve yapacak"
        "Yapay zekâ zirve yapacak"
        "Uzun zamandır beraberiz"
        "Uzun zamandır beraberiz"