Adana'da korkunç olay! Evdekiler tutuklandı!

Adana'nın merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda, edinilen bilgilere göre Mustafa Su (42), kız arkadaşı D.Ç'nin (23) yaşadığı apartmanın ikinci katındaki dairenin penceresinden zemine düştü.

AA'da yer alan habere göre durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Su, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mustafa Su'nun kız arkadaşı D.Ç. ile olay sırasında evde bulunduğu iddia edilen M.Ç. (28), L.A. (20), M.G. (29) ve E.S'yi (32) gözaltına aldı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.