Adana'da çıkan orman yangını söndürüldü
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı
Giriş: 21.10.2024 - 17:36 Güncelleme: 21.10.2024 - 17:36
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesi Turunçlu Mahallesindeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen sebeplerden dolayı dumanlar yükselmeye başladı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile iki söndürme uçağı ve bir helikopter gönderildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması devam ediyor.
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