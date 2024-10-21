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        Haberler Gündem Güncel Adana'da çıkan orman yangını söndürüldü | Son dakika haberleri

        Adana'da çıkan orman yangını söndürüldü

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 17:36 Güncelleme: 21.10.2024 - 17:36
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        Adana'da çıkan orman yangını söndürüldü
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        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesi Turunçlu Mahallesindeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen sebeplerden dolayı dumanlar yükselmeye başladı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile iki söndürme uçağı ve bir helikopter gönderildi.

        Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

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        #adana
        #yangın
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