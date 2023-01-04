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Adana'da buğday üreticilerini korkutan "yaz sıcağı"

Adana'da mevsim normalleri üzerinde devam eden sıcaklığın 22 dereceyi göstermesiyle, buğday tarlalarında verim düşüklüğü riski oluştu. Kent genelindeki sıcaklıktan etkilenen Kozan ilçesindeki buğday üreticileri verim düşüklüğü korkusu yaşıyor. Çiftçiler, tarlalarda geleneksel tarım ve zirai ilaçlarla tedbir alamaya çalışıyor. Yüksek Ziraat Mühendisi Tayyar Arıoğlu, "Şu an tarlalardaki problem, gündüzleri çok sıcak yaz gibi, geceleri serin. Bitkiler de bu yüzden biraz genetik olarak maalesef istemediğimiz koşullara gidiyor. Sıcaklar devam ederse, yüzde 35-40 verim kaybına sebep olabilir. Buğday üreticileri şu an korkuyorlar" dedi

Giriş: 04.01.2023 - 18:34 | Güncelleme: ABONE OL
Adana'da çiftçiyi korkutan
Adana'da çiftçiyi korkutan "yaz sıcağı"
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İHA

Adana'da, mevsim normalleri üzerinde devam eden sıcaklığın 22 dereceyi göstermesiyle buğday tarlalarında verim düşüklüğü riski, üreticileri korkutuyor.

Kente genelinde olduğu gibi Kozan ilçesinde de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, buğday üreticilerini verim düşüklüğü ile karşı karşıya getirdi. Gündüzlerin çok sıcak geçtiğini belirten Yüksek Ziraat Mühendisi Tayyar Arıoğlu, şöyle konuştu:

"DAHA AZ ETKİLENMESİNİ SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

"Şu an tarlalardaki problem, gündüzleri çok sıcak yaz gibi, geceleri serin. Sabahları üşüyoruz, geceleri üşüyoruz, öğlenleri bildiğimiz yaz oluyor maalesef. Bitkiler de bu yüzden biraz genetik olarak maalesef istemediğimiz koşullara gidiyor.

Buğdaylarda özellikle kardeşlenme dediğimiz üç dört yapraktaki kardeş beklentisini düşük şu anda. Çiftçiler ve ziraat mühendisi olarak biz geleneksel, kültürel yöntemler veya bazı bitki gelişim düzenleyicilerle, buğdayı bastırıp daha çok kardeşlenmesine ve sıcaklardan daha az etkilenmesini sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

"BUĞDAY ÜRETİCİLERİ ŞU AN ÇOK KORKUYORLAR"

Sıcakların böyle devam etmesi halinde bazı kültürel ve zirai mücadelelerin de sonuç vermeyebileceğine dikkat çeken Arıoğlu, şöyle devam etti:

"Bu şekilde olmasını inşallah kimse istemiyor ama sonuç iyi olmaz. Havaların mevsim normalleri sıcaklıklarına dönmesini umuyoruz. Sıcaklar devam ederse, yüzde 35-40 verim kaybına sebep olabilir. Buğday üreticileri şu an korkuyorlar.

SORUN YAĞIŞTAN ÇOK HAVA SICAKLIĞI

Ziraat mühendisi olarak meslektaşlarım ile birlikte beraber çalıştığımız iş ortaklarıyla buğday tarlalarında incelemelerde bulunuyoruz. Bir gecikme söz konusu şu anda. 10-15 günlük ürünlerde gelişim gecikmesi mevcut. Kontrol ediyoruz. Bölgemiz için bu hafta sonu tam belli olmamakta hafif yağış var ama sorun yağıştan çok şu an hava sıcaklığının yüksek olması. Sıcaklıkların düşmesi gerekiyor ve buğday mevsimde yaşanan soğuk havayı yaşaması lazım."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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