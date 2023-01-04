Adana'da çiftçiyi korkutan "yaz sıcağı"

Kente genelinde olduğu gibi Kozan ilçesinde de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, buğday üreticilerini verim düşüklüğü ile karşı karşıya getirdi. Gündüzlerin çok sıcak geçtiğini belirten Yüksek Ziraat Mühendisi Tayyar Arıoğlu, şöyle konuştu:

"DAHA AZ ETKİLENMESİNİ SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

"Şu an tarlalardaki problem, gündüzleri çok sıcak yaz gibi, geceleri serin. Sabahları üşüyoruz, geceleri üşüyoruz, öğlenleri bildiğimiz yaz oluyor maalesef. Bitkiler de bu yüzden biraz genetik olarak maalesef istemediğimiz koşullara gidiyor.

Buğdaylarda özellikle kardeşlenme dediğimiz üç dört yapraktaki kardeş beklentisini düşük şu anda. Çiftçiler ve ziraat mühendisi olarak biz geleneksel, kültürel yöntemler veya bazı bitki gelişim düzenleyicilerle, buğdayı bastırıp daha çok kardeşlenmesine ve sıcaklardan daha az etkilenmesini sağlamaya çalışıyoruz" dedi.