Adana'da cenaze dönüşü kaza: 7 yaralı
Adana'nın Kozan ilçesinde, cenazeden dönenlerin bulunduğu hafif ticari aracın park halindeki otomobile çarpmasıyla 7 kişi yaralandı
Kozan-Feke kara yolu Dağılcak mevkisinde, Orhan D. idaresindeki hafif ticari araç, yol kenarına park edilen otomobile çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri araçlarda yaralanan 7 kişiyi Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Orhan D'nin kullandığı araçtakilerin, dün minibüsle çarpışan otomobilde hayatını kaybeden 5 kişilik ailenin cenazesinden döndükleri öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.