        Adana'da çekiciyle doğum günü sürprizine 11 bin lira ceza | Son dakika haberleri

        Adana'da çekiciyle doğum günü sürprizine 11 bin lira ceza

        Adana'da bir oto çekici sürücüsü, aracının arka kısmına "İyi ki doğdun sevgilim" yazılı pankart, çiçekler ve ışıklandırma sistemi yerleştirerek yüksek sesle müzik yayını yaptı. Sürücüye 11 bin 253 TL para cezası uygulanırken, çekici 15 gün süreyle trafikten men edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 00:59 Güncelleme: 17.10.2025 - 00:59
        Çekiciyle doğum günü sürprizine 11 bin lira ceza
        Olay, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı’nda meydana geldi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde uygulama yaparken, yüksek sesle müzik yayını yapan bir oto çekiciyi durdurdu. DHA'nın haberine göre; yapılan incelemede, aracın arka kısmına çiçekler ve ışıklandırmalarla birlikte “İyi ki doğdun sevgilim” yazılı bir not yerleştirildiği tespit edildi.

        Aracı kullanan E.Ç. (24) hakkında aykırı ışık donanımı, yüksek sesle müzik yayını ve aracın amacı dışında kullanımı gerekçesiyle toplam 11 bin 253 TL idari para cezası uygulandı. Çekici, amacı dışında kullanıldığı gerekçesiyle 15 gün süreyle trafikten men edildi.

