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Adana'da çekiciyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Adana'da çekici ile motosikletin kavşakta çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Giriş: 02.03.2023 - 04:51 | Güncelleme: ABONE OL
Adana'da çekiciyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
DHA

Adana'da çekici ile çarpışan motosikletin sürücüsü Mehmet Eren Alpay, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Kozan Bulvarı ile Ege Bagatur Caddesi´nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Mehmet Eren Alpay yönetimindeki motosiklet, Mehmet D. idaresindeki çekici ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri ve sevk edildi.

DHA'nın haberine göre; sağlık ekibinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından, Mehmet Eren Alpay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polisin yaptığı incelemelerin ardından Alpay´ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çekici sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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