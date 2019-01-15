15 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir vatandaş, sabah işe gitmek için evden çıktığı sırada, oturduğu apartmanın bahçesinde hareketsiz halde yatan bir kadın gördü. Vatandaş hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerine gelerek araştırma yaptı.
EVLİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
İHA'da yer alan habere göre yapılan araştırmada cesedin, Perihan Büyükbayram'a (45) ait olduğu ve tavukçuluk işiyle uğraşan Cüneyt Büyükbayram ile evli olduğu belirlendi. Polis yaptığı araştırmada kadının apartmanda oturmadığını saptarken, apartman sakinleri apartmanın 4. katının çok yüksek fiyata tanınmayan bir kişi tarafından kiralandığını, kadının oraya gelmiş olabileceğini söyledi. Polis bunun üzerine belirtilen daireye girerek araştırma yaptı.
ATLAYIP İNTİHAR MI ETTİ?
Ayrıca kadının sabah saat 07.45 sıralarında apartmana geldiği saptandı. Olay yeri inceleme ekipleri de kadının cesedi üzerinde inceleme yaptı. Kadının ayakkabılarından birinin cesedin yaklaşık bir metre uzağında olduğu görüldü. Polis eldeki delillerle kadının hayatını nasıl kaybettiğini belirlemeye çalışırken, kadının apartmandan atlayarak intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor.
"SENİ BURAYA KİM GETİRDİ"
Kadının kocası da bir süre sonra olay yerine geldi. Eşinin hiç tanımadığı bir apartmanın bahçesinde öldüğünü gören koca şoka girdi. Bir süre sonra ise kadının ablası Aylin Büyükbayram da olay yerine geldi.
Cüneyt Büyükbayram, baldızına sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Abla Büyükbayram, "Sen buraları bilmezsin, seni buralara kim getirdi. Nasıl öldün" diye ağıt yakarak gözyaşlarına boğuldu. Kadının cenazesi inceleme yapıldıktan sonra otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
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