Hırsızlık şüphelisi, bıçaklı saldırıda ağır yaralandı

AA

Adana'da bıçakla ağır yaralanan hırsızlık şüphelisi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde bir kişinin bıçaklandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Söz konusu adreste yerde yatan A.T'nin bıçaklandığını belirleyen ekipler, yaralının yanında hırsızlıkta kullanıldığı değerlendirilen malzemeler buldu.

Ambulansta ilk müdahalesi yapılan A.T. Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. AA'nın haberine göre; olay yerinde inceleme yapan polis, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.