Mithat Özhan Bulvarı'ndaki trafik ışıklarında dilencilik yapan E.Y'yi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Zabıta ekipleriyle bölgeye giden ekipler, kadının kucağındaki bebeğin bez parçalarından oluşturulduğunu tespit etti.

Sarıçam Polis Merkezi'ne götürülerek 275 lira para cezası kesilen şüphelinin dün de dilencilik yaparken yakalanıp para cezasına çarptırıldığı öğrenildi.