Adana'da belediyedeki çifte cinayet sanığının yargılanmasına devam edildi

AA

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya zabıta memuru sanık Ahmet Altuğ, tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanık avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme savcısı mütalaasında, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık avukatı da müvekkilinin tutuklulukta geçirdiği süre ve lehte maddelerin uygulanma ihtimali dolayısıyla tahliyesini talep etti.

Sanık Altuğ ise önceki savunmalarını tekrarladığını, öldürme ve yaralamayı tasarlayarak yapmadığını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Çukurova Belediyesinde 7 Aralık 2018'deki silahlı saldırıda zabıta müdürü Cengiz Aydoğdu (51) ve zabıta komiseri Habil Aykan'ı (52) öldürdüğü, zabıta amiri Kenan Özdemir'i (52) de yaraladığı öne sürülen Fen İşleri Müdürlüğü Yol Şantiyesi zabıta memuru Ahmet Altuğ hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.