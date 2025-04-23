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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da 2 kişiyi öldüren zanlı intihar etti | Son dakika haberleri

        Adana'da 2 kişiyi öldüren zanlı intihar etti

        Adana'da apartman dairesinde tartıştığı iki kişiyi tabancayla öldüren zanlı, polislerden kaçmak isterken saklandığı başka binanın damında intihar etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 01:22 Güncelleme: 23.04.2025 - 01:22
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        Tartıştığı 2 kişiyi öldürüp intihar etti
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde silahlı kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; ekipler, daireye girdiklerinde Abdülhakim Demirbaş (20) ve Mesut Savuran'ın (37) tabancayla öldürüldüğünü tespit etti.

        OPERASYON DÜZENLENDİ

        Çalışmalarını genişleterek sürdüren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısının Mehmet Eser (22) olduğunu belirledi.

        Şüphelinin Reşatbey Mahallesi'ndeki bir apartmanda saklandığını saptayan ekipler, söz konusu binaya operasyon düzenledi.

        İNTİHAR ETTİ

        Baskın sırasında ekiplerden kaçmaya çalışan Mehmet Eser, çıktığı apartman damında tabancayla intihar etti. Olay yerindeki çalışmaların ardından Eser'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        *Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #adana
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