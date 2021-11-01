Adana'da 168 kişiye kumar cezası

DHA

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki bazı ev ve iş yerlerinde kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışmasını derinleştiren ekipler, Çukurova ilçesindeki kıraathane görünümlü kumarhanenin açılışının yapıldığını ve yüklü miktarda paranın oyunda kullanıldığını belirledi.

Kimliğini gizleyen bir polis, Taner Ç.'ye ait olduğu öğrenilen kıraathaneye girerek keşif yaptı. Kumarhaneyle birlikte 36 iş yeri ve 5 eve eş zamanlı baskın yapılan operasyonda suçüstü yakalanan 168 kişiye kumar oynamaktan toplam 224 bin TL ceza uygulandı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 46 bin TL, 2 ruhsatsız tabanca, para yerine geçen çok sayıda pul ile oyun kağıdı ele geçirildi. Baskın yapılan adresler mühürlendi, 39 kişiye de kumar oynatmak ve yer temin etmekten adli işlem uygulandı.