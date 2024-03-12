Adana'da 1 kişinin öldüğü motosiklet kazası kamerada
Adana'da iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişinin öldüğü feci kaza, güvenlik kamerasına yansıdı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
AA'nın haberine göre; Güzelevler Mahallesi'nde 3 Mart'ta plakası öğrenilemeyen Hasan Çiftçi'nin (18) kullandığı motosiklet, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle Çiftçi'nin kullandığı motosiklet daha sonra bir iş yerinin önündeki kerestelere çarparak durabildi.
KAZA ANI KAMERADA
Çiftçi'nin olay yerinde hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kamera kaydında, seyir halinde iki motosikletin çarpıştıktan sonra motosikletteki kişinin devrildiği ve Çiftçi'nin kullandığı motosikletin ise bir iş yerinin önündeki kerestelere çarpması yer alıyor.