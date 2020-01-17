Adana Cuma namazı saat kaçta? Sorusu Adana'da cuma namazını kılacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Adana'da cuma namazı için tüm cami ve mescitlerde hazırlıklar yapılıyor. 17 Ocak Adana cuma namazı saati de, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz ve ezan saatleri takviminde yer alıyor. İşte detaylar...

ADANA CUMA NAMAZI SAATİ - 17 OCAK

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan namaz ve ezan saatleri takvimine göre, Adana'da bugün saat 12:53'de okunacak öğle ezanıyla birlikte Cuma namazı kılınacak.

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 17 Ocak 2020 Cuma 06:19 07:44 12:53 15:31 17:53 19:12 18 Ocak 2020 Cumartesi 06:19 07:43 12:54 15:32 17:54 19:13 19 Ocak 2020 Pazar 06:19 07:43 12:54 15:33 17:55 19:14 20 Ocak 2020 Pazartesi 06:19 07:42 12:54 15:34 17:56 19:15 21 Ocak 2020 Salı 06:18 07:42 12:55 15:35 17:57 19:16 22 Ocak 2020 Çarşamba 06:18 07:41 12:55 15:36 17:59 19:17 23 Ocak 2020 Perşembe 06:18 07:41 12:55 15:37 18:00 19:18

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.