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Adana cani koca, eşi ve ailesinin boğazlarını kesti! 2 ölü, 2 yaralı

Adana'da cinnet geçiren yabancı uyruklu koca dehşet saçtı. Cani adamın bıçakla boğazlarını kestiği karısı ve kayınvalidesi hayatını kaybederken, kayınbabası ve engelli kayınbiraderi ağır yaralandı

Giriş: 03.05.2023 - 04:56 | Güncelleme: ABONE OL
Adana cani koca, eşi ve ailesinin boğazlarını kesti! 2 ölü, 2 yaralı
Cani koca, eşi ve ailesinin boğazlarını kesti! 2 ölü, 2 yaralı
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AA

Adana'da, tartıştığı karısını ve kaynanasını öldürüp kayınbabası ve engelli kayınbiraderini yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde, yabancı uyruklu M.Ö.D, henüz belirlenemeyen bir nedenle karısı İptahal Baba, kaynanası İnayet Hellah ve kayınbabası Abdo Baba ile tartıştı.

BIÇAKLA BOĞAZLARINI KESTİ: 2 ÖLÜ, 2 AĞIR YARALI

Tartışma sırasında M.Ö.D. yanındaki bıçakla eşini, kaynanasını, kayınbabasını ve engelli olduğu belirtilen kayınbiraderi Yahya Baba'yı boğazlarından keserek yaraladı.

M.Ö.D. olay yerinden kaçarken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, İnayet Hellah'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti, yaralılar ise hastanelere kaldırıldı.

AA'nın haberine göre, yaralılardan İptahal Baba, Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Engelli kayınbiraderin ve kayınbabanın durumlarının ise ağır olduğu öğrenildi.

POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli M.Ö.D'yi gözaltına aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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