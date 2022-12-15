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Adana Adliyesi'nde tartışan davalı taraflar güvenlik görevlilerine saldırdı

Adana Adliyesi'nde bir davanın tarafları ortalığı savaş alanına çevirdi. Çıkan kavgada bazı kişiler, kendilerini uyaran ve binadan çıkmalarını isteyen güvenlik görevlilerine saldırdı. Bu sırada birkaç kişi, ellerine geçirdikleri coplarla görevlileri darp etti

Giriş: 15.12.2022 - 15:04 | Güncelleme: ABONE OL
Adana Adliyesi'nde ortalık karıştı! Tartışan davalı taraflar görevlilere saldırdı - Güncel haberler
AA

Adana Adliyesi'nde bir davanın taraflarının özel güvenlik görevlileri ile kavga etmesi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

AA'da yer alan habere göre adliye binasının 2. katındaki duruşma salonu önünde bir davanın tarafları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine bazı kişiler, kendilerini uyaran ve binadan çıkmalarını isteyen güvenlik görevlilerine saldırdı.

COPLARLA GÖREVLİLERİ DARP ETTİLER

Bir güvenlik görevlisinin yaralandığı kavga, polisin müdahalesiyle sona erdi. Kavganın ardından 5 kişi gözaltına alındı.

Kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, bazı kişilerin ellerine geçirdikleri coplarla özel güvenlik görevlilerine saldırması ve bir kişinin yürüyen merdivenden sürüklenerek düşmesi yer alıyor.

Fotoğraflar: DHA

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