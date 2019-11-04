Adamotu nedir? sorusu İstanbul ve Tekirdağ'da ıspanak yedikten sonra zehirlenen ve hastaneye kaldırılan vatandaşlar için yapılan incelemenin ardından gündeme geldi. İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü, ürünün satın alındığı noktalardan aynı ürünlerle yaptığı analizlerin sonucunda ıspanakların içinde yabancı ot kaynaklı yoğun miktarda “atropin” ve “scopalamin” maddesi tespit ettiğini açıkladı. Bu iki madde için de güzelavrat otu ve adam otu işaret ediliyor. Adamotunun özellikleri haberimizde.

ADAMOTU NEDİR?

Adam otu (Mandragora),patlıcangiller (Solanaceae) familyasından Mandragora cinsini oluşturan sarı ya da mavimsi-mor renkli çiçekler açan bitki türlerinin ortak adı.

Rozet yapraklı ve kazık köklü çok yıllık otsu bir bitki türleridir. Kökleri insana benzediği için, bu isim verilmiştir.

Kökleri % 0,3 oranında hiyosiyaminlerle skopolamin alkaloidlerini taşır. Bundan dolayı zehirli bir bitkidir. Ağrı kesici, yatıştırıcı, cinsel gücü arttırıcı etkileri vardır. Halen tedavide çeşitli preparatların terkibinde kullanılmaktadır. Rastgele kullanıldığında zararlı olur.