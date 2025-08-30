Adamlar'dan yeni remix

Alternatif müzik sahnesinin kendine özgü diliyle dikkat çeken Adamlar, grubun 10'uncu yılında şarkılarını önemli prodüktörlerin yeniden yorumladığı remix projesi 'REMIXES #01' albümünün single'larına 'Döndürüyor – Anatolian Sessions Remix' ile devam ediyor.

Daha önce yayınlanan ve büyük ilgi gören 'Dal – Kerem Gell Remix' ve 'Hayret - Hanao Remix' ve 'İnsanın Düştüğü Durumlar – Emre Malikler Remix'in ardından 'Döndürüyor – Anatolian Sessions Remix' ile dinleyiciyle buluşacak olan Adamlar, yıllar içinde yayınladığı albümlerde dinleyicisinin hafızasına kazınan parçalarının bu yeniden yorumlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

29 Ağustos'ta yayımlanan ve Anatolian Sessions tarafından yeniden yorumlanan şarkı, grubun kendine has soundunu elektronik elementler ile birleştiriyor.

'Döndürüyor – Anatolian Sessions Remix', tüm dijital platformlarda yayında.