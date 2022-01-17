'Oğlum riskli bir ameliyat geçirdi!'

HABERTURK.COM

İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Sara ile evliliğinden dünyaya gelen büyük oğlu Ahmet Tatlıses, şu sıralar sağlık problemleriyle mücadele ediyor.

Ahmet Tatlıses, üç gün önce Ulus'taki bir özel hastanede beyin ameliyatı geçirmişti.

Tatlıses'in annesi Adalet Sara, oğlunun sağlık durumunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"RİSKLİ BİR AMELİYAT GEÇİRDİ"

Sara, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

Malumunuz üzere oğlum Ahmet riskli bir beyin ameliyatı geçirdi. Tedavisi devam etmekte. Bu zorlu süreçte tüm gayretleri ile yanımızda olan doktorlara, hastane çalışanlarına, bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan dua eden, adına sadakalar veren, şükür kurbanları kestiren, uzaktan ve yakından yanımızda olan akrabalarımıza, dostlarımıza, arkadaşlarımıza, talebelerimize, DM'den SMS'den yorumdan dua eden telefonla arayan tüm kardeşlerimize ilgi ve akalarından dolayı teşekkür ederim.

ESKİ EŞİNDEN SERT TEPKİ

Öte yandan son olarak "Sağ kolum..." dediği Gülçin Karakaya ile birlikteliğine son veren ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, açıklamalarıyla ilk eşi Adalet Sara'nın tepkisini çekmişti.

Sara, Tatlıses'in, "İdo ve Melek Zübeyde dışında hiçbir çocuğumun düğününden haberim olmadı." sözlerine kayıtsız kalmamıştı. Adalet Sara, İbrahim Tatlıses'in iddialarına sosyal medya hesabından yanıt vermişti.

"BABALIK VAZİFESİNİ YAPMADI"

Sara yaptığı açıklamada, "Yapılan röportajda İbrahim Bey’in sadece Melek Zübeyde ve İbrahim’in (İdo) evliliğinden haberi olduğunu, diğer çocuklarının evliliğinden haberi olmadığını söylemesinin gerçekle hiçbir alakası yoktur. İbrahim Bey’in söylediğinin aksine her üç çocuğumun evliliğinden haberi vardı. Fakat babalık vazifesini ne yazık ki, evliliklerinde yapmadı ve yapamadı. Oğlum Ahmet Salim’in ilk evliliğinde kendisini bizzat ben aradım. İstanbul’da evi düzdük ve Şanlıurfa’da yapılacak düğün hazırlığını tarihine bildirdik. Bahaneler bularak düğüne gelmedi. Düğün günü aramadı ve daha önceden de sonradan da hiçbir yardımda bulunmadı." ifadelerini kullanmıştı.

Ahmet Tatlıses de annesinin bu paylaşımına destek vermişti.

"HERKES HADDİNİ BİLSİN"

Eski eşinin açıklamasının ardından ünlü türkücüden de sert yanıt gelmişti. Tatlıses, Twitter hesabından, "Tabi İbrahim Tatlıses geri geldi. İpime sarılan sarılana, o ipi kesersem herkes yere çakılır uyarayım. Aslında muhatap bile olmak istemiyorum ama bir cevap vermekte gerekiyor ki herkes haddini bilsin." mesajını paylaşmıştı.

Tatlıses, Adalet Sara'dan sonra Perihan Savaş, Derya Tuna ve Ayşegül Yıldız ile nikah masasına oturmuştu.

"7 ÇOCUK YAPMAZDIM!"

Tatlıses, geçtiğimiz aylarda da, "Şimdiki aklım olsaydı 7 çocuk yapmazdım! Allah insana evladın da hayırlısını versin, vermiyorsa da o zaman hiç vermesin çünkü; azı karar çoğu zarar. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 3 tane yeter artar bile!" şeklindeki isyanıyla gündeme gelmişti.

İBRAHİM TATLISES'İN ÇOCUKLARI

İbrahim Tatlıses'in ilk evliliğinden Ahmet, Gülden ve Gülşen adında üç çocuğu oldu.

Tatlıses'in Perihan Savaş ile birlikteliğinden de Melek Zübeyde adında bir kızı dünyaya geldi.

Işıl Çıtak'tan evlilik dışı olan kızı 1989 doğumlu Dilan Çıtak, 2013 yılında ortaya çıkmış ve Tatlıses yıllar sonra kızını kabul etmişti.

Ünlü türkücünün Derya Tuna ile ilişkisinden de İdo dünyaya geldi.

Tatlıses'in, Ayşegül Yıldız ile evliliğinden Elif Ada adında bir kızı dünyaya gelmiş ve 7. kez baba olmuştu.