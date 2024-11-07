Adalet Bakanlığı 300 icra müdür ve müdür yardımcısı seçme sınavı geç başvuru ekranı, ücreti ve başvuru şartları
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre, Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı seçme sınavı, 7 Aralık'ta yapılacak. Yayımlanan kılavuzda Adalet Bakanlığı personel alımı sınavı geç başvuru tarihi bilgisine de yer verilmişti. Buna göre, Adalet Bakanlığı personel alımı sınavı geç başvuruları 7 Kasım Perşembe günü alınacak. Adalet Bakanlığı 300 icra müdür ve müdür yardımcısı seçme sınavı geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte 2024 Adalet Bakanlığı 300 personel alımı sınavı geç başvuru ekranı…
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ÖSYM tarafından düzenlenecek olan Adalet Bakanlığı icra müdür ve müdür yardımcısı seçme sınavına sayılı günler kaldı. İlk başvuru sürecini kaçıran adaylar, Adalet Bakanlığı personel alımı sınavı geç başvuru tarihinde işlemlerini gerçekleştirecek. Kılavuza göre, Adalet Bakanlığı 300 icra müdür ve müdür yardımcısı seçme sınavı geç başvuruları 7 Kasım tarihinde alınacak. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı sınavı geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte 2024 Adalet Bakanlığı 300 icra müdür ve müdür yardımcısı seçme sınavı geç başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar…
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ADALET BAKANLIĞI 300 PERSONEL ALIMI SINAVI GEÇ BAŞVURULARI BAŞLADI!
Adalet Bakanlığı yazılı ve sözlü sınavlar ile açıktan 300 adet İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı alımı yapacak.
İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı geç başvuruları, 7 Kasım 2024 Perşembe günü alınacak.
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ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Sınava başvurular, elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) alınacak.
Başvuru merkezleri listesi başvuru süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinde sınava başvuru bilgileri içerisinde yer alacak.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Adalet Bakanlığı icra müdür ve müdür yardımcısı seçme sınavı geç başvuru ücreti 1.425,00 TL’dir.
Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır.
Sınav için başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sınav ücreti yatırılmalıdır. Başvuru bilgilerinin sisteme girişi yapıldığı halde sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir.
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ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI NE ZAMAN?
Yazılı sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 7 Aralık 2024 Cumartesi günü 062 Ankara-Çankaya ve 067 Ankara-Yenimahalle olmak üzere iki sınav merkezinde yapılacak.
Sınav, saat 10:15’te başlayacak ve 105 dakika sürecek. Adaylar, saat 10:00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
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ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Başvuranların icra müdür ve icra müdür yardımcısı olarak atanabilmeleri için Adalet Bakanlığı İcra Personelinin Sınav, Atama, Nakil, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde belirtilen aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (Doğum tarihi: 01/01/1989 ve daha sonra olanlar)
c) Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak (lisans/ön lisans alan kodu 3209, 1102, 9339 veya 6352 olanlar), öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak,
d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
e) 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak şartı aranır.
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ATAMALAR KURA İLE YAPILACAK
Yazılı sınav sonrasında sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylardan, sınav sonuçlarının ÖSYM ve Adalet Bakanlığı internet sitesinde ilanından itibaren 15 gün içerisinde istenilecek olan belgelerin gönderilmesi işlemi, e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden e-Devlet şifresi ile yapılacaktır. Belgelerin gönderilmesine ilişkin şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı olan adayların atanmaları kura ile yapılacaktır. Sözlü sınavı kazanan adaylardan istenilecek belgeler, sözlü sınav tarihleri, nihai sonuçlar ile kura günü ve yeri Bakanlığımızın internet sitesinden ayrıca duyurulacaktır.