        Haberler Gündem Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci'ye soruşturma izni

        Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci'ye soruşturma izni

        Adalet Bakanlığı, İBB borsa iddialarına adı karışan avukat Mücahit Birinci hakkında soruşturma yapılmasına izin verdi.

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 19.08.2025 - 21:40 Güncelleme: 19.08.2025 - 21:41
        Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci'ye soruşturma izni
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan şüpheli Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci'nin cezaevinde gerçekleştirdiği belirtilen görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

        Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

        "14 Ağustos tarihinde bazı basın yayın kuruluşları, sosyal medya kuruluşları vasıtasıyla öğrenilen, Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/228233 sayılı soruşturma dosyamız (İBB yolsuzluk soruşturması) tutuklu şüphelilerinden Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci arasında cezaevinde gerçekleştirildiği belirtilen görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin araştırma yapılması amacıyla resen soruşturma başlatılmış olup gelişmelerden ayrıca gerektiğinde bilgilendirme yapılacaktır."

        SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ

        Adalet Bakanlığı, İBB borsa iddialarına adı karışan avukat Mücahit Birinci hakkında soruşturma yapılmasına izin verdi.

