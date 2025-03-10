Dünya Kadınlar Günü'ne özel verilen açık görüş izni ne zamana kadar sürecek?
Adalet Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla cezaevlerinde bulunan kadın hükümlü ve tutuklulara açık görüş izni verileceğini duyurdu. Sadece birinci dereceden akrabaları kapsayan bu izin 4 gün sürecek. Peki, açık görüş izni hangi tarihe kadar geçerli olacak? İşte, detaylar...
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un talimatıyla cezaevlerinde bulunan kadın tutuklu ve hükümlüler, Kadınlar Günü vesilesiyle açık görüş yapabilecek. İşte, kadınlara özel açık görüş izni tarihleri...
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KADINLARA ÖZEL AÇIK GÖRÜŞ İZNİ NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla cezaevlerinde bulunan kadın hükümlü ve tutuklulara 10- 14 Mart arasında açık görüş izni tanınacağını duyurdu.
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AÇIK GÖRÜŞ İZNİ KİMLER İÇİN GEÇERLİ?
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un talimatıyla cezaevlerinde bulunan kadın tutuklu ve hükümlüler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle açık görüş yapabilecek. 8 Mart Dünya Kadınlar günü kapsamında Adalet Bakanlığı cezaevlerinde bulunan kadın hükümlü ve tutuklulara 10-14 Mart tarihleri arasında açık görüş imkanı sunacak. Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik kapsamında ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un takdirleriyle yaptırılacak olan görüşlerle kadın tutuklu ve hükümlüler, 1'inci dereceden akrabalarıyla açık görüş yapabilecek" denildi.
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AÇIK GÖRÜŞ NEDİR?
Hapishanelerde açık görüş, mahkûmların belirli zamanlarda aileleri, avukatları veya yakınlarıyla fiziksel temas kurarak yüz yüze görüştüğü ziyarettir. Açık görüşlerde mahkûm ile ziyaretçiler arasında cam veya tel gibi fiziksel bir engel olmaz, yani tokalaşma, sarılma gibi temas mümkündür. Bu görüşmeler genellikle özel günlerde (bayram, anneler günü vb.) veya belirlenen periyotlarda yapılır. Buna karşılık kapalı görüş, mahkûm ile ziyaretçileri arasında cam bölme veya telefon aracılığıyla iletişim kurulan görüşme türüdür.