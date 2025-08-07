Habertürk
        Adalet Bakanlığı personel alımı 2025: CTE Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir?

        Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) infaz koruma memuru alımı yapacağını duyurdu. Adalet Bakanlığı personel alımında adaylardan başvuru şartları içinde türk vatandaşı olmak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak bulunuyor. İnfaz ve koruma memuru dışında, zabıt katibi, hemşire, teknisyen, şoför ve destek personeli gibi farklı unvanlarda toplam 5 bin Adalet Bakanlığı personeli istihdam edilecek. İşte, CTE Adalet Bakanlığı personel alımı tarihi ve başvuru şartları

        Giriş: 07.08.2025 - 10:18 Güncelleme: 07.08.2025 - 17:42
        • 1

          2025 yılında Adalet Bakanlığı infaz koruma memuru alımı yapacak. Başvurular 1-15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşiyor. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre CTE Adalet Bakanlığı 2025 personel alımı başvuru detayları belli oldu. Peki Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir?

        • 2

          ADALET BAKANLIĞI 2025 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

          Başvurular, 1 Ağustos 2025 tarihinde başladı ve 15 Ağustos 2025 saat 23:59’a kadar devam edecek. Adaylar, başvurularını sadece online platformlar üzerinden gerçekleştirebilecek.

          BAŞVURU NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

          Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü kadroları için başvurular: e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak.

          BAŞVURU ŞARTLARI;

          1. Genel Şartlar:

          a) Türk Vatandaşı olmak,

          b) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

          c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

          ç) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

          d) Ceza infaz kurumunda istihdam edilecek infaz ve koruma memuru haricindeki tüm ünvanlarda; Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin "Özel Şartlar" bölümünün 6’ncı maddesinin 18 inci fıkrasının "c" bendine göre; açıktan atanacak bütün ünvanlardaki personel için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenecek Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

          e) Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınava, 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı’nda; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden (KPSS) en az 70 puan almak,

          f) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 15.08.2025 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak; Merkezî sınavın (KPSS-2024) yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

          g) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

        • 3

          ADALET BAKANLIĞI 5 BİN PERSONEL ALIMI DETAYLARI

          Adalet Bakanlığı, infaz ve koruma memuru, zabıt katibi, hemşire gibi çeşitli kadrolara 5 bin yeni personel alacak.

          Resmi Gazete'de yayımlanan 2 ayrı ilana göre, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında 1500 sözleşmeli zabıt katibi alımı gerçekleştirilecek.

          Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü ise sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere 3 bin 172 infaz ve koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen, 100 destek personeli (şoför), 29 destek personeli (aşçı), 2 destek personeli (kaloriferci), 30 destek personeli (hasta bakıcı), 24 destek personeli (hizmetli) olmak üzere 3 bin 500 personel alacak.

        • 4

          İki genel müdürlüğün toplam 5 bin personel alımı uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre yapılacak.

          Adalet komisyonlarınca yapılacak sınava, 2024 yılı KPSS'de lisans mezunları KPSSP3, ön lisans mezunları KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları KPSSP94'te 70 puan ile daha yukarı puan alanlar başvurabilecek.

        Yazı Boyutu
