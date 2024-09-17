Adalet Bakanlığı 400 icra müdürü ve müdür yardımcısı alacak! Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?
Adalet Bakanlığı personel alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Adalet Bakanlığı 300'ü açıktan 100'ü naklen olmak üzere 400 icra müdürü ve müdür yardımcısı istihdam edecek. Bakanlık bünyesinde görev almak isteyenler, Adalet Bakanlığı 400 icra müdürü ve müdür yardımcısı alımı başvuru tarihleri ve şartları için araştırmalara başladı. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? İşte detaylar…
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Adalet Bakanlığı 400 icra müdürü ve icra müdür yardımcısı alacak. Alımların 300’ü açıktan 100’ü naklen olacak şekilde gerçekleştirilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda başvuru şartları yanı sıra sınav tarihi bilgisine de yer verildi. Açıktan başvuracak adaylarda 35 yaşını doldurmamış olmaları şartı aranacak. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? İşte, Adalet Bakanlığı 400 icra müdürü ve müdür yardımcısı başvuru ekranı, tarihleri ve şartları hakkında detaylı bilgiler…
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ADALET BAKANLIĞI 400 PERSONEL ALIMI YAPACAK!
Adalet Bakanlığı, 300’ü açıktan 100’ü naklen olmak üzere yazılı ve sözlü sınavlar ile 400 icra müdürü ve icra müdür yardımcısı alımı yapacak.
Resmi Gazete'de yer alan ilana göre yazılı sınav, ÖSYM tarafından 7 Aralık 2024 Cumartesi günü 062 Ankara-Çankaya ve 067 Ankara-Yenimahalle olmak üzere iki sınav merkezinde yapılacak.
Sınav, saat 10:15’te başlayacak ve 105 dakika sürecek. Adaylar, saat 10:00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Sınava başvurular 24-30 Ekim 2024 tarihleri arasında, elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) alınacaktır.
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ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Sınava başvurular 24-30 Ekim 2024 tarihleri arasında, elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) alınacak.
Geç başvuru günü, 7 Kasım 2024 tarihidir.
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ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Başvuranların icra müdür ve icra müdür yardımcısı olarak atanabilmeleri için Adalet Bakanlığı İcra Personelinin Sınav, Atama, Nakil, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 3’üncü maddesinde belirtilen aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (Doğum tarihi: 01/01/1989 ve daha sonra olanlar)
c) Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak (lisans/ön lisans alan kodu 3209, 1102, 9339 veya 6352 olanlar), öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak,
d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
e) 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak şartı aranır.
İlan detaylarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
2024 YILI AÇIKTAN İCRA MÜDÜR VE İCRA MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAV İLANI İÇİN TIKLAYINIZ
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ADALET BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI NE ZAMAN?
Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Suretiyle İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı, 08 Aralık 2024 Pazar günü saat 10.00’da Ankara’da yapılacak.
Adalet Bakanlığınca, icra kâtipleri arasından yapılacak yazılı ve sözlü sınavlar ile 100 icra müdür ve icra müdür yardımcısı görevde yükselme suretiyle naklen atanacak.
Yazılı sınav, Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından gerçekleştirilecek.
Sözlü sınav Adalet Bakanlığınca yapılacak olup sözlü sınavın yeri ve zamanı Adalet Bakanlığı ve İcra İşleri Dairesi Başkanlığı internet sitelerinden ilan edilecek.
Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı olan adayların atanmaları, kura ile yapılacak. Kura günü ve yeri İcra İşleri Dairesi Başkanlığı internet sitesinden ayrıca duyurulacak.
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SINAV BAŞVURUSU
Adaylar başvurularını, 25 Eylül 2024 - 02 Ekim 2024 tarihleri arasında Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Suretiyle İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı Bilgi Formu (Ek-2) ve başvuru şartlarında belirtilen (başvuruda bulunduğu İcra Daireleri Başkanlığı/Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından onaylanmış) öğrenim belgesi ile birlikte İcra Daireleri Başkanlıkları/Adalet Komisyonu Başkanlıklarına şahsen yapacaklardır.
Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Adalet Bakanlığınca incelenecek ve aranan şartları taşıyanlara ilişkin sorgu ekranı 16 Ekim 2024 tarihinde iidb.adalet.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.
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BAŞVURU ŞARTLARI
Başvuranların icra müdür ve icra müdür yardımcısı olarak atanabilmeleri için Adalet Bakanlığı İcra Personelinin Sınav, Atama, Nakil, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 3’üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:
a) İcra kâtibi kadrosunda 02 Ekim 2024 tarihi itibarıyla fiilen en az bir yıl çalışmış olmak, (Aylıksız izinde geçirilen süreler fiili hizmet süresine dâhil edilmeyecektir. İlgilinin en geç 02 Ekim 2024 tarihi itibarıyla asaletinin tasdik edilmiş olması gerekmektedir. 02 Ekim 2024 tarihi itibarıyla asalet tasdiki onaylanmadığı anlaşılan adaylar yazılı sınavı kazanmış olsa dahi sözlü sınava alınmayacaklardır.)
b) Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı veya en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak.
c) Yapılan denetimler sonucunda, hakkında rapor düzenlenmiş ise raporda herhangi bir olumsuzluk bulunmaması.
İlan detaylarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
ADALET BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SURETİYLE İCRA MÜDÜR VE İCRA MÜDÜR YARDIMCILARINI SEÇME SINAVI İLANI İÇİN TIKLAYINIZ
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