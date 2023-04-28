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Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı başvuruları başladı! Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları son tarih ne zaman?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları son tarih belli oldu!

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı. Süreç sonunda Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 22 bin 43 kişi kadroya alınacak. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman sona erecek? İşte Adalet Bakanlığı personel başvurusu son tarihi...

Giriş: 28.04.2023 - 11:34 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 22 bin 43 kişilik personel alımı yapılacak. Başvurular geçtiğimiz 25 Nisan Salı günü başladı. e-Devlet üzerinden başvurular sürerken son başvuru tarihi merak edilip araştırılıyor. Merak edenler için Adalet Bakanlığı son başvuru tarihini haberimizde derledik. İşte emrak edilen son başvuru tarihi...

  • TOPLAMDA 22 BİN 43 PERSONEL ALINACAK!

    Adalet Bakanlığı, Personel Genel Müdürlüğü (PGM), Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) ve icra dairelerinde istihdam edilmek üzere toplamda 22 bin 43 kişi alımı yapılacağını duyurdu.

  • ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ

    Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı başvuruları 25 Nisan'da başladı ve 11 Mayıs'ta sona erecektir.

  • BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU

    Adalet Bakanlığı personel alımı ilanlara göre 8 bin 647 infaz koruma memuru, 5 bin 461 zabıt katibi, 2 bin 429 mübaşir, 1590 koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere çözümleyici, destek personeli, istatistikçi, mühendis, mütercim, mütercim tercüman, programcı, teknisyen, tekniker, fizyoterapist, sosyal çalışmacı, psikolog, işaret dili tercümanı, öğretmen, sağlık memuru, hemşire, büro personeli, gemi adamı, veteriner hekim, diyetisyen ve icra katibi kadrolarında istihdam sağlanacak. Alımlarla adliyelerde 10 bin 719,  Ceza İnfaz Kurumlarında 10 bin 138, İcra Dairelerinde 700, Bakanlık merkez teşkilatta 563 olmak üzere 22 bin 43 kişi istihdam edilecek.

  • PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

    Adalet Bakanlığı'nda alım yapılacak kadrolara ilişkin kılavuz henüz yayınlanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl genel başvuru şartları şu şekildeydi;

    Türk Vatandaşı olmak,

    Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

    Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

    Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

    Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

  • BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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