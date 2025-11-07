Adalet Bakanlığı'na 1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacak! İşte başvuru tarihleri ve kadro dağılımı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, toplam 1000 hakim ve savcı yardımcısının istihdam edileceğini açıkladı. Tunç, yargı teşkilatının verimliliğini artırmak ve nitelikli personel yapısını güçlendirmek amacıyla başlatılan hakim-savcı yardımcılığı sisteminin bu yıl da devam edeceğini ifade etti. Yapılacak alım kapsamında 850 adli yargı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı ve 50 idari yargı hakim yardımcısı alınacak. Peki, başvuruların başlayacağı tarih ve sınav ücreti hakkında detaylar neler?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımına ilişkin sınav ilanının yayımlandığını açıkladı. Buna göre, alımlar kapsamında 850 adli yargı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı ve 50 idari yargı hakim yardımcısı görevlendirilecek. ÖSYM tarafından organize edilecek sınavlar 20-21 Aralık tarihlerinde yapılacak. İşte, 1000 hakim ve savcı yardımcısı alım sürecine dair tüm ayrıntılar...
ADALET BAKANLIĞI 1000 HAKİM VE SAVCI YARDIMCISI ALACAK
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, yargı hizmetlerinin vatandaşlara daha etkili ve verimli şekilde sunulması için tarafsız ve bağımsız yargının insan kaynağını güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.
Bu kapsamda hayata geçirilen uygulamalardan hakim ve savcı yardımcılığı müessesesiyle, yargının niteliğini ve niceliğini artırdıklarına işaret eden Tunç, şu ifadeleri kullandı:
"2023 yılında ilkini, 2024 yılında ise ikincisini gerçekleştirdiğimiz hakim ve savcı yardımcısı alımına bu yıl da devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantımızın ardından müjdesini verdiği 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanını yayımladık. Bu kapsamda 850 adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 50 idari yargı hakim yardımcısı alımını gerçekleştireceğiz."
BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
Adaylar başvurularını, 4-11 Kasım 2025 tarihleri arasında ÖSYM üzerinden veya diledikleri bir Başvuru Merkezinden yapabilir. Geç başvuru günü, 17 Kasım 2025 olarak belirlendi.
ADALET BAKANLIĞI HAKİM VE SAVCI YARDIMCISI ALIMI SINAV TARİHİ
Tunç, sınavların ÖSYM tarafından 20-21 Aralık'ta yapılacağını aktararak, sınava girecek adaylara başarılar diledi.
Sınavı kazanarak mülakat aşamasını da başarıyla tamamlayan hakim ve savcı yardımcılarının, 36 aylık eğitim sürecinin 1 yılını Türkiye Adalet Akademisinde, 2 yılını ise tecrübeli hakim ve savcıların yanında "usta-çırak ilişkisi" içerisinde çalışarak geçireceklerini belirten Tunç, şunları kaydetti:
"Kutsal bir mesleği icra edecek olan hakim ve savcı yardımcılarımız böylece kürsüye daha donanımlı ve güçlü bir şekilde çıkacaklar. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımıza kararlılıkla devam edecek, Türkiye Yüzyılı'nı 'adaletin yüzyılı' yapacağız."
Söz konusu sınav aşağıda belirtilen sınav merkezlerinde dört oturumda yapılacak:
– Adana
– Ankara (Çankaya)
– Ankara (Yenimahalle)
- Diyarbakır
– Erzurum
– İstanbul (Kadıköy, Maltepe, Ataşehir)
– İstanbul (Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Kağıthane, Sarıyer)
– İzmir (Karşıyaka, Bornova, Çiğli)
– Konya
– Trabzon
SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
Sınav ücreti; bir sınava katılan adaylar için 1.300 TL, iki sınava katılan adaylar için 1.950 TL, 3 sınava katılan adaylar için 2.700 TL’dir.