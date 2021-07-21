Adalar’da masal yolculuğu başlıyor

Az Gidip Uz Gidelim: Bir Masal Gezisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul’un doğal ve turistik açıdan en gözde yerlerinden olan Adalar’da masal gezileri gerçekleştiriyor.

İBB Kültür Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Az Gidip Uz Gidelim: Bir Masal Gezisi, insanlığın ortak kültür mirası olan masalları korumak, tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmanın yanı sıra pandemi sebebiyle uzun zamandır bir araya gelemeyen kent insanını tekrar buluşturmayı amaçlıyor.

4,5 ve 6 Ağustos tarihlerinde Burgazada’da saat 18.00’de başlayacak Az Gidip Uz Gidelim: Bir Masal Gezisi etkinliğinde; belirlenecek rotada gerçekleştirilecek doğa yürüyüşü ile birlikte bazen büyük bir ağacın gölgesinde bazen bir çeşme başında ya da patikada masal anlatıcıları Judith Liberman ve Öykü Tekşen heybelerindeki masalları katılımcılarla paylaşacak.

Burgazada’nın doğal güzellikleri içinde yetişkinleri masalların büyülü dünyasına davet eden bu serüvene çocuklar da dahil olabilecek. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek Adalar’da Masal Yolculuğu’nda aşağıda yer alan linkten kayıt yapan ilk 50 kişi yer alabilecek.

Kayıt Formu Linki: https://forms.ibb.gov.tr/turizmmd/