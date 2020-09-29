Ada otu bitkisi, ana malzemesi olan özellikle rejim yapanların tercih ettiği ada otu salatası tarifi ile her zaman yaptığınız salatalardan farklı bir lezzet ile karşınızdayım.

Ada Otu Salatası İçin Gereken Malzemeler:

4 bağ ada otu

6 adet kurutulmuş domates

1 adet haşlanmış havuç

6 adet salatalık turşusu

1 çay bardağı ceviz içi

2 diş sarımsak

1/2 çay bardağı nar ekşisi

1 çay bardağı sızma zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

Ada Otu Salatası Yapılışı:

Ada otlarını bol su ile iyice yıkayın.

Kaynar su ile 5-6 dakika haşlayın.

Haşlama suyunu bir süzgeç yardımıyla süzdükten sonra buzlu, soğuk suya aktarın.

5 dakika kadar bekletin.

Kurutulmuş domatesleri ince şeritler halinde kesin.

Haşladığınız havuç ve salatalık turşularını iri olacak şekilde doğrayın.

Sarımsakları rendeleyin.

Salatanın sosu için; rendelenmiş sarımsak, sızma zeytinyağı, nar ekşisi ve tuzu bir kasede çırpın.

Soğuk suda bekleyen haşlanmış ada otlarını süzgece bırakarak, fazla suyunu süzün.

Doğramış olduğunuz diğer tüm salata malzemeleri ile geniş ve derin bir kasede harmanlayın.

Salatanın sosunu ekledikten sonra tüm malzemeyi karıştırın.

Hiç bekletmeden salata, meze ya da garnitür olarak ana yemeğin yanında servis edin.

Sevdiklerinizle paylaşın.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Ada otlarını haşladıktan sonra, yeşil renk ve vitamin değerlerini kaybetmemeleri için buzlu soğuk suda bekletmeniz gerekir.