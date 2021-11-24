Star TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Ada Masalı'nın final bölümü merak konusu oldu. İşte konuyla ilgili ayrıntılar...



ADA MASALI FİNAL Mİ YAPIYOR?



Star TV'nin dizilerinden Ada Masalı, her hafta çarşamba akşamı yeni bölümleri ile seyircinin beğenisine sunuluyordu. Dizinin 25. bölümde ekrana veda etmesi bekleniyor.

Ada Masalı'nın reytingler nedeniyle final kararı aldığı düşünülüyor. Dizi, 8 Aralık Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan 25. bölümle son kez ekrada olacak.