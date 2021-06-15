Ada Masalı dizisi oyuncuları ve karakterleri kimler? Ada Masalı filmi konusu nedir? Ada Masası nerede çekiliyo

Ada Masalı oyuncuları ve karakterleri kimler? Ada Masalı filmi konusu nedir? Sorusu Star TV izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Ada Masalı dizisinde Haziran ile Poyraz'ın Kırlangıç Adası'nda kesişen yollarını anlatıyor.

ADA MASALI OYUNCULARI KİMLER?

Alp Navruz, Ayça Ayşin Turan, İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz, Bedia Ener

ADA MASALI KONUSU NEDİR?

Adaya iş sebebiyle gelen Haziran ile adalı Poyraz’ın hayatlarından kesitler sunulurken, aynı zamanda ikili arasında filizlenecek aşkın başlangıcı olan anlar da gözler önüne seriliyor. Bambaşka hayatlara ve zıt karakterlere sahip Haziran ve Poyraz’ın adada kesişen kaderlerini keyifli bir dille anlatacak.

ADA MASALI NEREDE ÇEKİLDİ?

Ada Masalı dizisi İzmir’in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık mahallesinde çekiliyor. İzmir’in güzel mahallerinden Sığacık’ta çekimleri gerçekleştiriliyor.