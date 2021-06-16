Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’un başrolünü paylaştığı Ada Masalı dizisi seyircilerle buluştu. Yaz mevsiminde ekranların yeni bir aşk hikayesinin taşınacağı Ada Masalı dizisi hakkında detaylar merak ediliyor. Ada Masalı dizisi nerede çekiliyor? Ada Masalı ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

ADA MASALI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizi İzmir'in Sığırcık ilçesinde çekiliyor.

ADA MASALI OYUNCULARI

Başrollerinde; Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’un yer aldığı dizinin güçlü oyuncu kadrosunda İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz ve Bedia Ener gibi usta ve genç isimler birlikte yer alıyor. Dizinin yönetmenliğini Ali Bilgin üstlenirken senaryosunu ise Yeşim Çıtak ve Yelda Eroğlu kaleme alıyor.