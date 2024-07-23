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        Ada manzaralı çöplük

        Doğu Karadeniz'in tek yaşanabilir adası olan Giresun Adası'nın turizme kazandırılması için projeler hazırlanırken, adanın karşısındaki kıyıda bulanan vahşi çöp depolama alanı için de çözüm aranıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 09:22 Güncelleme: 23.07.2024 - 09:22
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        Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, ada manzaralı vahşi çöp depolama alanıyla ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı.

        Çöp depolama alanının ciddi bir taşıma maliyeti olduğunu belirten Serdengeçti, tahkimat projeleri üzerinde çalışma yapıldığını söyledi.

        Vali Serdengeçti, şöyle konuştu:

        “Bununla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız Bölge Müdürlüğünün görev alanındadır. Çalışmalar devam ediyor. Vekillerimizle de gerekli değerlendirmeleri de yapmıştık ve çok ciddi bir taşıma maliyeti bulunmaktadır. Bu manada tahkimat projesi hazırlanıyor. Ancak tahkimat projesiyle beraber bu sorun çözülebilir. Ayrıca Katı Atık Birliğimiz var. Birliğimiz yerine göre Çavuşlu’daki telisimizi düzeltme hususunda veya alternatif tesisler üzerinde çalışılıyor. O noktada belediyelerimizle beraber hareket etmekteyiz. Dolayısıyla bu noktada dikkat edilerek, sorunun çözülmesi adına bir takım çalışmalar yürütülmektedir” dedi.

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        #Çöp
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