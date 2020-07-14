Acur bir salatalık çeşididir. Bazı yörelerde acır olarak da bilinmektedir. Latince ismi ise Cucumis Flexuosus’dur. Acur İngilizcede ermeni salatalığı olarak bilinir. Acur, Kabakgiller familyasındandır. Çiçekleri sarı renklidir. Meyvesi 4-8 santimetre çapında 30-50 santimetre uzunluğundadır. Meyvenin kabuğu beyazımsı-yeşil renkli ve uzunlamasına çizgilere sahiptir. Acur bitkisinin meyveleri hıyara benzemektedir, fakat ondan daha sert, etli, uzun bir şekle sahiptir. Türkiye’de Batı ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yetiştirilen bitkinin meyveleri salatalığa benzemektedir. Körpe iken tadı daha güzeldir. Acur çiğ olarak da yenebilir. Acurun turşusu ve yemeği yapılmaktadır.

Acurun salatalıktan farkı şunlardır:

İnce çizgileri vardır.



Daha gevrektir.

Açık yeşil renge sahiptir.

Acur, diğer salatalık çeşitlerine göre daha hızlı büyür. Bunun dışında sıcağa diğer çeşitlerine göre daha dayanıklıdır.

Acur içinde; sodyum, fruktoz, potasyum mineralleri ve A vitamini, C Vitamini, K vitamini vardır.

Acur Besin Değeri Nedir?

Bir adet acur besin değeri:

9 gram karbonhidrat

2 gram lif

3 gram şeker

1 gram protein

Tiamin günlük ihtiyacınızın %5’ini

B6 vitamini günlük ihtiyacınızın %4’ünü

K vitamini günlük ihtiyacınızın %4’ünü

Manganez günlük ihtiyacınızın %6’sını karşılar.

Acurun Faydaları Nelerdir?

Düşük kalorili bir bitkidir. Bundan dolayı da kilo vermek isteyenler için güzel bir alternatiftir. Ayrıca lif yönünden de zengin olması açlık hissini engellemede yardımcıdır.

C vitamini, A vitamini yönünden zengindir. Bu vitaminler; yaşlanmayı hızlandıran serbest radikallerle savaşma da etkin olduklarından acur yaşlanmayı geciktirmeye yardımcıdır.

Acur; harika bir potasyum kaynağıdır. Potasyum; kan basıncının düşmesine yardımcıdır. Sodyumun kötü etkilerini azaltır. Kalbinize iyi bir dosttur.

Çözünür lif açısından zengindir. Bundan dolayı acur, kabızlık problemi çekenler için oldukça faydalıdır.

Acur; K vitamini yönünden de zengindir. Bu vitamin sayesinde vücuttaki kemiklerin kuvvetlenmesine yardımcıdır.

Son senelerde yapılan çalışmalar; acurun beyindeki nörolojik yapıların hasarlarını azaltarak alzheimer hastalığına yardımcı olduğu görülmüştür.

Acur yemeksindiriminizi kolaylaştırır.

Acur; su ve mineral kaynağıdır. Bunun için de harareti giderici özelliği vardır.

Hurma ile beraber tüketildiği vakit vitamin eksikliğine iyi gelir.

Acur koklamak baygınlığı geçirdiği görülmüştür.

Olgun acur; rendelenip, bal ile karıştırılıp yenilirse sarılık hastalığının geçmesine yardımcıdır.

Acur çekirdekleri dövülüp sonra kaynatılır. Daha sonra da balla tatlandırılıp aç karnına 1 çay bardağı içilir ise idrar söktürmeye yardımcıdır.

Böbrek ağrılarını tedavi edici özelliği mevcuttur. Ayrıca böbrek taşlarını düşürmede etkilidir.

Acur düzenli olarak tüketildiğinde vakit kanı temizlemeyi sağlamaktadır.

Yaprakları kullanılarak, köpek ısırıklarında ısırılan yaralı bölgeye sarılabilir.

Acurun Zararı Nelerdir?

Acurun bir tek zararı vardır. O da mide öz suyuna iyi gelmemesidir.