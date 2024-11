Acun Ilıcalı: Bu sistem böyle yürümeyecek

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Süper Lig'de yaşanan haksızlıklarla sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Ilıcalı, Ülker Stadı'nda oynanan ve 4-0 kazandıkları Net Global Sivasspor maçının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini belirten Ilıcalı, "Takımımız zor bir fikstürde, çok zor deplasmanlardan başarıyla döndü. Kaybettiğimiz puanlar oldu bazı deplasmanlarda ama oynadığımız takımların gücünün yüksek olduğunu düşünüyorum. Fikstür avantajımız olduğunu düşünüyorum. Bu galibiyet bizim için şu andaki puan farkını açtırmamak açısından önemliydi. Çok zor bir Trabzon deplasmanından döndük, orada çok önemli bir galibiyet aldık. O maçın da bizim açımızdan ayrı önemi vardı. Şampiyonluğu istiyoruz, yakın takipteyiz. Tabii ki futbolda neler olacağını hep beraber göreceğiz ama biz eğer tiyatro oynanmazsa, yeni bir film oynanmazsa ya da bir dizinin yeni bir bölümünü görmezsek şampiyonluk konusunda kendimizi favori ve iddialı görüyoruz." diye konuştu.

"Pozisyonları tartışalım diyen, meydan okuyan biz miyiz? Teklif Galatasaray'dan geldi, herkes bunu bir kez daha duydu. Canlı yayında Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, 'Bu sezona da bakalım, geçtiğimiz sezona da bakalım.' dedi. 'Pozisyonlara bakalım, yabancı hakem gelsin baksın.' dedi. Böyle bir teklif geldi. Devamında biz kabul ettik, 'Tamam.' dedik. Devamında İbrahim Hatipoğlu benimle görüşmeye başladı. 1 hafta, 2 hafta, 3. hafta derken konuştuk, görüştük ve en son kendisinden gelen teklif 'Milli takım arasında olsun.' dedi. Buna da 'Tamam.' dedik. Tartışılacak bir konu yok, kimse sağına soluna çekmesin. Buna da 'Tamam.' dedik. Sonra milli takım arasına girerken basın mensupları sorduğu için ben de paylaşım yaptım. 'Milli takım arasında pozisyonlara bakacağız.' dedim. Bir saygısızlık, bir yalan var mı? Yok. Her şey normal.

Federasyona güvenmeye devam ettiklerine dikkati çeken Ilıcalı, şunları aktardı:

"Bu işin çözümü sonuçta federasyonda. Federasyon bu işin çözümünü sağlayacak, yaşanan komediyi bitirecektir. Adil bir lig olacaktır diye düşünüyoruz. Şampiyonluk yolunda her zaman iddialı olduğumuzu söylüyoruz. Eğer eşit şartlarla oynanırsa, her şey eşit olursa takımımız şampiyonluğun favorisidir diyoruz. Yabancı hakem pozisyonları inceleyecek evet. Yabancı hakem getireceğiz, kimsenin dostu, arkadaşı olan hakem getirmeyeceğiz. Yurt dışından hakem getireceğiz, Şampiyonlar Ligi finalini yönetmiş bir hakem gelecek. En üst düzeydeki hakem gelip pozisyonlara bakacak. Bizim iddiamız şu; örnek Galatasaray-Beşiktaş maçı. Verilmeyen 8 sarı kart, 2 kırmızı kart oldu diyoruz. Bahsettiğimiz durum bu. İnsanlara tekme tokat giriyorsunuz hakem kart vermiyor. 3-4 kere giriyorsun adam ne yapacağını şaşırıyor sonra maç kazandığında güle oynaya pozisyon arıyorsun aman aleyhime bir şey oldu mu diye. Ülkemizde sarı kartlarla ilgili korkunç bir operasyon yapılıyor iddiamız bu. Bunu da araştırmak istiyoruz. İstenilen her pozisyonu tartışmaya hazırız. Galatasaray Kulübüne de söyledik tabii şu anda herhangi bir yetkili bulamıyoruz. Bol bol açıklama yapıyorlar. Yöneticileri çıkmış terbiyesizce açıklama yapıyor benimle ilgili. Kardeşim ben Galatasaray Kulübüne ne saygısızlık yaptım, hakaretim yok. İlk yöneticisi süper terbiyesiz bir şeydi zaten onun cevabını verdim, bu da çıkmış 'Samimiyetsiz, sinsi.' diyor. Ne samimiyeti ne sinsiliği? Sen teklif ettin, kabul ettik kaçtın. Üzerine ne samimiyetinden bahsediyorsun aklım almıyor."

"GALATASARAY'A TEPKİ ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR"

Acun Ilıcalı, Galatasaray'a tepkinin büyüdüğünü ve bu sistemin böyle yürümeyeceğini ifade etti.

Futbol dünyasında 4 ayda yaşadıklarını hayatı boyunca yaşamadığını dile getiren Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı, "Geçen sene bizim maçımızdan sonra açıklama yapıyorlar. 'Orada el yok, sizin pis elleriniz var' diye. Aynı maçta 100 kişinin 100'ünün hemfikir olduğu bizim verilmeyen penaltımız var. Kasımpaşa maçı. O maçta adamın eline değmiş onu da anlattım zaten. O pozisyonu bir şekilde skandala çevirme çabaları böyle ne diyeceğimiz şaşırdık artık. Bütün Fenerbahçe taraftarına sesleniyorum. Bugün tepki Galatasaray'a çığ gibi büyüyor. Adaletsizliğe de çığ gibi büyüyor. Şunu unutmasınlar, bu sistem böyle yürümeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Yapı" ifadesi içerisinde bulunanlara gerekli cevapları vereceklerini anlatan Ilıcalı, şunları belirtti:

"Yapıyı çökertme süresini bilmiyorum, onu zaman gösterir ama bu konuda önemli adımlar atılıyor. Mesela Trabzon'da yaşanan bir komedi olmuştu. Genç hakemi çağırdılar dediklerini yaptırdılar. Bugün de aynı operasyon denemesi, hakem çağrıldı ama isyan eden bir hakem vardı. İnşallah zamanla bir şekilde bu iş düzelecek. Federasyonun bu konuda net bir çaba içinde olduğunu görüyorum. Ceza aldım gerçi ama önemli değil. Federasyonun çabasını tespit ediyoruz ve destekliyoruz. Federasyonumuzun bir şekilde doğrusunu yapacağına inanıyoruz. Bugün VAR'da genç hakemlere şans veriyorlar, bu bir süreçtir ama daha sonra kendileri kalkıp bu konuda başka tasarruf kullanırlarsa saygımız sonsuz. Dünyada VAR her pozisyona karışmıyor, adam orada pozisyon aramıyor. VAR protokolünde hakem görüyorsa karışma var. Trabzon'da ne oldu. Birinci penaltıyı verdin alakası yok. İkinciyi verdin yüzde 50-50. Bugün ne oldu yine çağırıyorsun. Yüzde yüz görüyorsan çağır diyorlar."

Teknik direktör Jose Mourinho'nun Türk futbolu hakkında eski teknik direktörleri Jorge Jesus gibi düşünme nedenine dikkati çeken Ilıcalı, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnsanlar şaşırıyor. Yurt dışından geliyorlar, burada bir şey var diyerek şaşırıyorlar. Jesus bu ülkeden nasıl gitti. Bu ligin sportif gerçekliği yok diyerek gitti. Jesus bugün dünyada önemli hocalardan biri. Mourinho da aynı şeyi söylüyor. Herkes aynı şeyi söylüyor. Ne diyor Beşiktaş'ın teknik direktörü, Trabzon Başkanı ne diyor, herkes aynı şeyi söylüyor. Demek ki burada garip bir şey var. Söylediğin zaman yapı diyorsun diyorlar. Puan kaybederiz biz. Türkiye'nin bugün Şampiyonlar Ligi'ne direkt gitmesinin ana başrol oyuncusu Fenerbahçe'dir. Bir günlük bizim mağlubiyetimizi kovalamaya kalkmayın buradan herkese sesleniyorum. Bugün Şampiyonlar Ligi'ne bir takım direkt gidecekse bizim topladığımız puanlarla gidecek. Gidin bakın bakalım son 5 senede Fenerbahçe kaç puan toplamış, internette yazıyor. En yüksek puanı toplayan biziz. Bizim bir maçımızı bekleyip hareket etmeyin. AZ Alkmaar maçı olabilir, bir kazadır. Bugün Manchester City de 3 maç üst üste kaybetti. Takımlar maç kaybeder. O zaman şöyle anladık, biz maç kaybettik demek ki yapı yok deyip dağılalım. Erden Timur yapıyla ilgili konuşan ilk Galatasaray yöneticisidir bu birincisi. İkincisi Erden Timur pozisyonlara bakalım getirin yabancı hakemi pozisyonlara baksın diyen ilk Galatasaray yöneticisidir. İkinci Galatasaray yöneticisi de aynı şeyi söyledi. Biz de bakalım dedik. Erden Timur'un lafıyla toplantımızı bitirelim. Teraziden kaçan hırsızdır."