Geçtiğimiz yıl Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı TV100'de katıldığı programda açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, ''Ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe haksız gol atıyorsa aşırı rahatsız olurum. Her şey adil olsun istiyorum. Bununla ilgili inanç tamamen kaybolduysa, bunun tek çözümü var. Yunanistan bunu yapıyor. Sahada bir Danimarkalı geziyor. 'Bu kim?' dedim. 'Hakem' dediler. Biz futbolu niye buralara getirdik, gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum. Bize benzer bir ülke olarak Yunanistan var, adamlar bir çözüm bulmuşlar, bunu tavsiye de ediyorum. Büyük takımların maçlarına yabancı hakem getiriyorlar. Acil tavsiye ediyorum.'' dedi.
Fenerbahçe açıklaması
"Fenerbahçe'li olduğumu hiç gizlemedim. Fenerbahçe'ye zaten destek oluyorum. Burak Yılmaz'ı, Hull City'e istedim. Fenerbahçe'den aldığım futbolcuların bir değeri var ve bu değerleri olduğu için onları aldım. Antalyaspor'dan aldım. Galatasaray'dan alıyordum, son anda kendisi gelmek istemedi. Trabzonspor'dan istedim, en az üç kere görüştük, olmadı. Beşiktaş'tan da istedim. Türkiye'de işbirliği yapmayacağım takım yok. Bununla ilgili insanlar bana antipati besleyeceklerse yapabileceğim bir şey yok. Bu işi nereye taşımak istiyorlar, anlamıyorum. Destek olmaya da devam edeceğim. Sonuna kadar da Fenerbahçeliyim."
"Aklım hep Emre Belözoğlu'nda kaldı"
Acun Ilıcalı, "Dünyanın en önemli teknik adamlarından iki tanesiyle görüştüm. Benim aklım, hep bizim Emre Belözoğlu'nda kaldı. Ancak Emre'nin yanında çalışmış, şu anda bizimle çalışan bir arkadaşımız aradı ve 'O futbol aklını istiyorsanız, İngiltere'de bundan bir tane var' dedi. Kim dedim, Liam Rosenior dendi. Görüştüm, çok dolu olduğunu gördüm. Felsefesi, zaten bizim istediğimiz futboldu. Emre Belözoğlu, çok çok iyi yerlere gelecek. Onun Başakşehir'de yaşadığı momentumu bozmak istemiyorum. İnşallah çok güzel yerlere gelecek. Bir yerde, biz onunla futbolda da buluşuruz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
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