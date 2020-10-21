Gaziantep’in en sevilen sokak lezzetlerinden, kebaplardan önce damakları şenlendiren, acısıyla iştahınıza iştah katan ciğer kavurmayı ufak bir değişiklikle evlerinize taşıyoruz. Lezzetinden hiçbir şey kaybetmediğini garanti ediyoruz ama acı sevmeyenlere kötü bir haberimiz var bu acılı tavuk kavurma ağzınıza alev aldıracak. Şimdiden ellerinize sağlık afiyet olsun.
Kaç Kişilik: 8 kişilik
Hazırlama Süresi: 25 dakika
Pişirme Süresi: 45 dakika
Acılı Tavuk Kavurma İçin Gereken Malzemeler:
3 adet tavuk budu
1 kg kırmızı soğan
2 diş sarımsak
4 adet sivri biber
2 adet kırmızı sivri biber
2 yemek kaşığı acı biber salçası
1 tatlı kaşığı kimyon
1 yemek kaşığı pul biber
2 yemek kaşığı isot
3/4 çay bardağı zeytinyağı
2 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı tuz
Servisi İçin;
6-7 adet lavaş
2-3 adet turp
1 adet domates
1 adet limon
2-3 adet közlenmiş biber
1 tatlı kaşığı kekik(kuru ya da taze)
Acılı Tavuk Kavurma Yapılışı:
Tavaya zeytinyağı ve tereyağını koyup ısıtın.
Üstüne iri doğranmış soğanları, sarımsakları ve tuzu ekleyin.
Yumuşayana kadar pişirin.
Tavuk butlarını kemiklerinden ve derilerinden ayırıp, mutfak robotunda parçalayın. Dilerseniz tavuk kıyma da kullanabilirsiniz.
Tavukları derin bir tencereye alın.
Üstüne gelecek şekilde soğuk su ve tuz ekleyip, orta ateşte haşlayın.
Haşlama esnasında oluşan köpükleri kaşık yardımı ile alın.
Yumuşayan soğanlara iri doğranmış biberleri, baharatları ve salçayı da ekleyin.
Son olarak pişen tavukları da suyuyla birlikte tavaya alın.
Ocağın altını kısarak, pişmeye bırakın.
Karışım suyunu çekip yağına kalınca kavurmamız hazır.
Afiyet olsun…
Püf Noktası:
İlk olarak satın aldığınız tavuğun tazeliğine dikkat etmelisiniz.
Tarihi geçmiş tavukları, özellikle de soğuk zinciri kırılmış tavuk etlerini sakın satın almayın.
Tavuğun tercih edilebilecek kısmı but kısmı fakat tavuk kıyma da olabilir.
Hafif yağlı olması pişerken kurumasını önler.
Kemiksiz olarak almanız işinizi kolaylaştıracaktır.
Domatesler yeterince su vermediyse, biraz su ekleyebilirsiniz.
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