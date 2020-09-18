Özellikle kebap sofralarında yer alan acılı ezmeyi sizlerde evinizde bulunan malzemelerle gayetle pratik bir şekilde yapabilirsiniz. İştah açıcı özelliği ile yedikçe yedirecek olan bu lezzetli tarifin yapımına geçelim.

Acılı Ezme İçin Gereken Malzemeler:

3 adet büyük boy domates

3 adet yeşil sivri biber

3 diş sarımsak

6 adet taze soğan

1/2 demet maydanoz

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 adet taze sıkılmış limon suyu

4 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı nar ekşisi

1 tatlı kaşığı nane

2 çay kaşığı kırmızı biber

1 çay kaşığı tuz

Acılı Ezme Yapılışı:

Öncelikle yeşil biberleri ortadan ikiye kesip çekirdeklerini çıkarın.

Küçük parçalar halinde doğrayın.

Domatesleri de ayın şekilde kabuklarını soyduktan sonra mink minik doğrayın.

İyice yıkadığınız taze soğan ve maydanozları da incecik kıyın.

Sarımsakları rendeleyin.

Tuzla birlikte havanda dövün.

Biber salçasının kıvamını limon suyu, zeytinyağı ve nar ekşisi ekleyerek açın.

Tüm malzemeleri birleştirip, biber salçalı karışım, tuz, nane ve kırmızı biberle harmanlayın.

Acılı ezmeniz hazır.

Soğuk olarak sevdiklerinize ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Domatesler mevsiminde, büyük boy ve sulu olursa yaptığınız meze de o kadar lezzetli olur.

Meze yapılırken tüm malzemeleri incecik kıyın ama robottan geçirmeyin.

Limon suyu, nar ekşisi ve zeytinyağı miktarını arzunuza göre azaltıp, arttırabilirsiniz.