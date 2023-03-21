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Pendik'te acil serviste güvenlik görevlisini darp eden 2 zanlı yakalandı

Sağlık çalışanlarına yönelik bir saldırı daha meydana geldi. İstanbul Pendik'te bir hastanenin acil servisinde güvenlik görevlisini darp eden 2 saldırgan gözaltına alındı

Giriş: 21.03.2023 - 16:44 | Güncelleme: ABONE OL
Acil servisi birbirine katıp görevliye saldırdılar! - En son haberler
Acil servisi birbirine katıp görevliye saldırdılar!
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AA

Pendik'te bir hastanenin acil servisinde güvenlik görevlisini darp ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden biri serbest bırakılırken diğer zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Nedim A. ile hasta yakınları arasında henüz bilinmeyen nedenle arbede yaşandı.

Hastanede "beyaz kod" verilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen polis, hasta yakını Ercan B. ile Muhammed G'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Muhammed G. sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılırken Ercan B'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Güvenlik görevlisinin darp edilmesi, hastanenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Fotoğraflar: DHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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