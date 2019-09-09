Evde yap\u0131labilecek ek i\u015fler k\u00fc\u00e7\u00fck bir gelir getiriyor gibi dursa da sizi olduk\u00e7a ciddi bir oranda rahatlat\u0131r. E\u011fer evde bo\u015f duruyorsan\u0131z, d\u00fczenli i\u015finizden geldikten sonra \u00e7ok zaman\u0131n\u0131z kal\u0131yorsa ve maddi olarak s\u0131k\u0131nt\u0131 \u00e7ekti\u011finiz bir d\u00f6nemde iseniz evde yap\u0131labilecek ek i\u015f imkanlar\u0131n\u0131 de\u011ferlendirebilirsiniz. Bu k\u00fc\u00e7\u00fck i\u015fler sayesinde maddi s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131n\u0131z\u0131 giderebilir ve kendi b\u00fct\u00e7enize ya da ailenizin b\u00fct\u00e7esine katk\u0131da bulunabilirsiniz. Evde Ek \u0130\u015f \u0130mkanlar\u0131ndan Yaln\u0131zca Maddi Olarak S\u0131k\u0131nt\u0131 \u00c7eken Ki\u015filer Mi Faydalanabilir? Ek i\u015f denildi\u011fi zaman \u00e7o\u011fu insan\u0131n akl\u0131na genelde, maddi bir s\u0131k\u0131nt\u0131dan dolay\u0131 normal i\u015finin haricinde ek bir i\u015f arand\u0131\u011f\u0131 gelmektedir. Genel olarak durum bu \u015fekilde olsa da maddi s\u0131k\u0131nt\u0131 \u00e7ekmeyen ki\u015filer de evde ek i\u015f imkanlar\u0131ndan faydalanabilir. Evde ek i\u015f imkanlar\u0131ndan \u015fu ki\u015filer yararlanabilir: Maddi olarak zor bir durum i\u00e7inde bulunan ki\u015filer \u00d6\u011frenciler Bo\u015f zaman\u0131n\u0131 aktif de\u011ferlendirmek isteyen ki\u015filer E\u011fer siz de bo\u015f zaman\u0131n\u0131z\u0131 daha etkili de\u011ferlendirmek, gelirinizi art\u0131rmak, maddi zorluklardan kurtulmak istiyorsan\u0131z ve \u00f6\u011frenciyim i\u015fe ihtiyac\u0131m var diyorsan\u0131z evde yap\u0131labilecek ek i\u015f imkanlar\u0131ndan faydalanabilirsiniz. Bu sayede hem gelirinizi art\u0131rabilir hem de zaman\u0131n\u0131z\u0131 daha etkili ge\u00e7irmi\u015f olursunuz. Evde ek i\u015f imkanlar\u0131ndan herkes yararlanabiliyor olsa da genellikle acil i\u015f ar\u0131yorum diyen ki\u015filer bu i\u015fleri yapmaktad\u0131r. Evde yap\u0131labilecek ek i\u015flerden baz\u0131lar\u0131 televizyon kar\u015f\u0131s\u0131nda el becerisi ile yap\u0131lacak i\u015flerdir. Tesbih boncu\u011fu dizme, nikah \u015fekeri yapma, davetiye ve kutu katlama, yemek yapma, kurabiye ve pasta yapma, iplik temizleme ve mandal yapma gibi i\u015fler bu i\u015flerden baz\u0131lar\u0131d\u0131r. Ayn\u0131 zamanda acil i\u015f arayanlar bilgisayar ile ilgili ise, yaz\u0131 yazmaktan, ara\u015ft\u0131rma yapmaktan ho\u015flan\u0131yor ise evde metin yazarl\u0131\u011f\u0131 yaparak iyi bir gelir elde edebilirler. Bu i\u015f biraz daha dikkat isteyen ve zihinsel bir u\u011fra\u015f gerektiren bir i\u015ftir. Ancak bu i\u015f ile birlikte genel k\u00fclt\u00fcr\u00fcn\u00fcz\u00fc art\u0131rabilir, ara\u015ft\u0131rma y\u00f6n\u00fcn\u00fcz\u00fc kuvvetlendirebilir hem de sevdi\u011finiz aktiviteyi yaparak para kazanabilirsiniz. Metin yazarl\u0131\u011f\u0131 konusunda acil eleman arayanlar ile ileti\u015fime ge\u00e7ebilir ve en k\u0131sa s\u00fcrede \u00e7al\u0131\u015fmaya ba\u015flayabilirsiniz. Acil i\u015f ilanlar\u0131 i\u00e7inden bulaca\u011f\u0131n\u0131z i\u015f hangisi olursa olsun bir sorumluluk gerektirmektedir. E\u011fer evde yapabilece\u011finiz i\u015flerden bir tanesini yaparak d\u00fczenli bir gelir elde etmek istiyorsan\u0131z firma ile yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131z anla\u015fma kurallar\u0131na harfiyen uyman\u0131z gerekmektedir. Size verilen i\u015fleri s\u00f6ylendi\u011fi \u015fekilde yapmak, verilen sipari\u015fleri zaman\u0131nda teslim etmek ve i\u015f ayr\u0131m\u0131 yapmamak bu i\u015flerden d\u00fczenli bir \u015fekilde para kazanman\u0131z\u0131 sa\u011flayabilir. Aksi takdirde firmalar ba\u015fka bir eleman aray\u0131\u015f\u0131 i\u00e7ine girer ve sizinle s\u00f6zle\u015fmenizi sonland\u0131r\u0131rlar. Bu durumda da tekrar bir i\u015f aramak zorunda kalabilirsiniz. \r \u00a0