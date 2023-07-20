Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Nedir, Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır, İş İmkanları

Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Nedir, Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır, İş İmkanları

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Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü nedir diye merak edenlere şöyle açıklayabiliriz, bu program acil durumların ve doğal afetlerin yönetimiyle ilgili teorik ve pratik bilgileri öğreten bir lisans programıdır. Bu bölümde öğrencilere acil durum planlaması, afet risk değerlendirmesi, kriz iletişimi, acil sağlık hizmetleri, afetlerde kurtarma operasyonları ve acil durum yönetim sistemleri gibi konuları içeren geniş bir eğitim verilir. Bu bölümü tamamlayan mezunlar, acil durum ve afetlerle ilgili sorunları analiz etme, riskleri değerlendirme, acil durum planları hazırlama ve afetlere müdahale etme yeteneklerine sahip olurlar. Mezunlar, kamu kurumları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve uluslararası yardım kuruluşları gibi çeşitli sektörlerde çalışma imkanına sahiptir. Acil Durum ve Afet Yönetimi bölümü eğitim süresi kaç yıldır konusunda ise eğitim süresinin 2 sene olduğunu söyleyebiliriz.

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Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü İş İmkanları Nelerdir?

Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü iş olanakları oldukça çeşitlidir. Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü mezunları ne iş yapar diye araştırma yapanlar için şu şekilde maddeleyebiliriz:

Acil Durum Yöneticisi: Kamu kurumları veya özel şirketlerde acil durum yönetimiyle ilgili stratejik planlama ve koordinasyon görevlerini üstlenirler. Acil durum planlarının hazırlanması, kriz iletişimi, afet risk analizi gibi konularda çalışırlar.

Afet Koordinatörü: Doğal afetlerde müdahale ve iyileştirme çalışmalarını koordine eden bir rol üstlenirler. Acil durum planlarının uygulanması, ekiplerin yönetilmesi ve afet sonrası iyileştirme çalışmalarının koordinasyonu gibi görevleri yerine getirirler.

Acil Tıp Teknisyeni: Acil sağlık hizmetlerinde çalışarak, kazalar, felçler, doğal afetler veya diğer acil durumlarda tıbbi yardım sağlarlar. İlk yardım müdahaleleri yapar, yaralıları taşır ve tıbbi ekipmanları kullanır.

Risk Analisti: Afet risklerini değerlendirerek, etkilenen bölgeleri belirler ve önleyici tedbirler geliştirir. Veri analizi ve modelleme tekniklerini kullanarak afet riski haritaları oluşturur ve ilgili kuruluşlara stratejik bilgiler sunar.

Kriz İletişim Uzmanı: Acil durumlar ve afetlerle ilgili iletişim stratejileri geliştirir ve uygular. Halkı bilgilendirme, kriz iletişimi planlarının hazırlanması, basınla ilişkiler ve sosyal medya yönetimi gibi görevleri yerine getirir.

Uluslararası Yardım Çalışanı: Uluslararası yardım kuruluşlarında veya insani yardım projelerinde çalışarak, acil durumlar ve afetler sonucu etkilenen bölgelere yardım sağlar. İhtiyaçları belirler, yardım programları koordine eder ve yardım malzemelerinin dağıtımını yönetir.

Bu bölümün mezunları ayrıca belediyelerde acil durum birimlerinde, afet arama-kurtarma ekiplerinde, risk yönetimi şirketlerinde, üniversitelerde akademik çalışmalarda ve danışmanlık firmalarında da iş imkanlarına sahiptir.

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Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Mezunları Nerede Çalışır?

Bölümü bitirdikten sonra ya da bölümü araştırırken Acil Durum ve Afet Yönetimi bölümü mezunları nerede çalışır diye merak eden birçok kişi vardır. Acil Durum ve Afet Yönetimi bölümü mezunları, İçişleri Bakanlığı, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), belediyeler, valilikler gibi devlet kurumlarında acil durum yönetimi, afet planlaması ve müdahale alanlarında görev alabilirler. Ayrıca Kızılay, Türkiye Afet Müdahale Platformu (AFAM), Türkiye Afet Gönüllüleri gibi afet ve acil durumlarla ilgilenen sivil toplum kuruluşlarında çalışma imkanları bulunmaktadır. Bu kuruluşlar afet yardımı, afet önleme ve hazırlık çalışmaları, eğitim programları gibi faaliyetlerde yer alırlar.

Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Dersleri Nelerdir?

Bölüm seçmeden önce en önemli adımlardan bir tanesi de bölüm derslerini önceden incelemektir. Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü dersleri ise şu şekilde sıralanabilir:

Afet Yönetimi

Kriz İletişimi

Acil Durum Planlaması

Afet Risk Analizi

Acil Sağlık Hizmetleri

Afet Psikolojisi

Acil Durum Simülasyonları

Bu dersler, Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü programında yer alabilen genel derslerdir. Programlar ve üniversiteler arasında farklılıklar olabilir ve bazı dersler farklı isimler altında sunulabilir.