Acil durum ve afet yönetimi bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır?
Üniversitelerin Acil Durum ve Afet Yönetimi bölümünü tercih etmek isteyenler bu bölümün ne olduğu ve mezun olduktan sonraki çalışma imkanlarını da merak etmekte ve araştırmaktadır. Peki Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü nedir ve iş imkanları nelerdir? Yazımızın devamında…
Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü nedir diye merak edenlere şöyle açıklayabiliriz, bu program acil durumların ve doğal afetlerin yönetimiyle ilgili teorik ve pratik bilgileri öğreten bir lisans programıdır. Bu bölümde öğrencilere acil durum planlaması, afet risk değerlendirmesi, kriz iletişimi, acil sağlık hizmetleri, afetlerde kurtarma operasyonları ve acil durum yönetim sistemleri gibi konuları içeren geniş bir eğitim verilir. Bu bölümü tamamlayan mezunlar, acil durum ve afetlerle ilgili sorunları analiz etme, riskleri değerlendirme, acil durum planları hazırlama ve afetlere müdahale etme yeteneklerine sahip olurlar. Mezunlar, kamu kurumları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve uluslararası yardım kuruluşları gibi çeşitli sektörlerde çalışma imkanına sahiptir. Acil Durum ve Afet Yönetimi bölümü eğitim süresi kaç yıldır konusunda ise eğitim süresinin 2 sene olduğunu söyleyebiliriz.
Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü İş İmkanları Nelerdir?
Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü iş olanakları oldukça çeşitlidir. Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü mezunları ne iş yapar diye araştırma yapanlar için şu şekilde maddeleyebiliriz:
Bu bölümün mezunları ayrıca belediyelerde acil durum birimlerinde, afet arama-kurtarma ekiplerinde, risk yönetimi şirketlerinde, üniversitelerde akademik çalışmalarda ve danışmanlık firmalarında da iş imkanlarına sahiptir.
Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Mezunları Nerede Çalışır?
Bölümü bitirdikten sonra ya da bölümü araştırırken Acil Durum ve Afet Yönetimi bölümü mezunları nerede çalışır diye merak eden birçok kişi vardır. Acil Durum ve Afet Yönetimi bölümü mezunları, İçişleri Bakanlığı, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), belediyeler, valilikler gibi devlet kurumlarında acil durum yönetimi, afet planlaması ve müdahale alanlarında görev alabilirler. Ayrıca Kızılay, Türkiye Afet Müdahale Platformu (AFAM), Türkiye Afet Gönüllüleri gibi afet ve acil durumlarla ilgilenen sivil toplum kuruluşlarında çalışma imkanları bulunmaktadır. Bu kuruluşlar afet yardımı, afet önleme ve hazırlık çalışmaları, eğitim programları gibi faaliyetlerde yer alırlar.
Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Dersleri Nelerdir?
Bölüm seçmeden önce en önemli adımlardan bir tanesi de bölüm derslerini önceden incelemektir. Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü dersleri ise şu şekilde sıralanabilir:
Bu dersler, Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü programında yer alabilen genel derslerdir. Programlar ve üniversiteler arasında farklılıklar olabilir ve bazı dersler farklı isimler altında sunulabilir.