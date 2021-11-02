'Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, oğluna kız arayan bile var'

DHA

Hatay’da, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, 2021'in ilk 9 ayında 4 milyon 778 bin 288 çağrı düştü. Bu ihbarların yüzde 52’si 'asılsız çağrı' olarak kayıtlara geçti. Sağlık birimi, emniyet, jandarma, sahil güvenlik, orman ve doğa koruma, itfaiye ve AFAD ile beraber toplamda 8 birimle gerçekleşen çağrı hizmetlerindeki, asılsız çağrılar ekipleri ve çağrı yönlendiricileri zor durumda bırakıyor.

'BİRİMLER BİRBİRLERİYLE DAİMA İSTİŞARE HALİNDE'

112 Acil Çağrı Merkezi'nin, ön çağrı alıcı ve çağrı yönlendiricilerden oluştuğunu söyleyen Hatay 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Özer Gövce, "Bizlere düşen vakalar ön çağrı alıcı personelimiz tarafından karşılanır ve çağrı yönlendiricilerimize yönlendirilir. Çağrı yönlendiricilerimiz, sağlık birimi, emniyet, jandarma, sahil güvenlik, orman ve doğa koruma, itfaiye, AFAD ile beraber toplam 8 birimdir. Birimlerimiz, sadece çağrıların gereğini yapmakla kalmıyor takibini de yapıyorlar. Dolayısıyla bu 8 birimimizle ilgili herhangi koordinasyon ya da eş güdümlü bir reaksiyon süreci oluştuğunda karşılıklı birbirimizle burada istişare edebiliyoruz. Bu da ekibimizin daha hızlı, daha olanaklı müdahaleler gerçekleştirmesine olanak sunuyor” dedi.

'ACİL ÇAĞRILAR DIŞINDA BURAYI RAHATSIZ ETMEMELİ'

112 Acil Çağrı Merkezi'nde etkin müdahalelerin yanı sıra gelen asılsız çağrıların kendilerini zor durumda bıraktığını söyleyen Gövce, sözlerini şöyle sürdürdü: “Asılsız ihbarların oluşması gerçekten ihtiyaç sahiplerinin arka planda mağdur olmasına neden olabilmektedir. Vatandaşlarımızdan kısaca isteğimiz şudur, 112 Acil Çağrı Merkezleri aranırken lütfen acil çağrıların dışında burayı rahatsız etmemeleridir. Bu çağrıların bizi olumsuz etkilediğini bilmelerini istiyoruz" dedi.

'OĞLUNA KIZ ARAYAN BİLE 112’Yİ ARAMIŞ'

Asılsız gelen çağrıların çeşitlerine de değinen Gövce, “Yemek şirketinden yemek siparişi vermek ya da telefonunun pin kodunu unutup da burayı arayanlara rastlıyoruz. Ayrıca, ilimizi ziyaret edip de ‘nerede gezebilirim veya nerede daha iyi yemek yiyebilirim?’ tarzında boş muhabbetlerle burayı gereksiz yere meşgul ettiklerine şahit olduk ve hatta oğluna kız arayanlar bile 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp buradan bir yardım talebinde bulunuyorlar. Bu bizi gerçekten olumsuz etkiliyor.”

SİPARİŞ VERMEK İÇİN ARIYORLAR

Gövce, ayrıca vatandaşların, sadece insan değil, her türlü canlının arama ve kurtarmaya ihtiyaç duyduğu anda 112’yi arayabileceğini, bu durum da çağrı merkezinde ‘acil çağrı’ olarak değerlendirilmesi gereken bir unsur olduğunu söyledi. 112 Acil Çağrı Merkezi personeli Pınar Özsoy da bazı vatandaşların kendilerini televizyon talebi ve tavuk siparişi için aradığını kaydetti. 112 Acil Çağrı Merkezi personeli Cumali Gönül de kimilerinin merkezi arayıp pasta siparişi verdiğini ve hatta bazılarının ise küfredip kapattığını belirtti.