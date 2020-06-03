Survivor 2020'nin 95. bölümünde adaya veda eden yarışmacı kim oldu? sorusu Survivor 2020 izleyicileri tarafından merak konusu. Kıyasıya mücadelenin ortaya konulduğu Survivor 2020'de son bölümde ödül oyunu için Ünlüler ve Gönüllüler takımı mücadele etti. Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu. İşte 2 Haziran Survivor'da yaşananlar ve SMS sırlaması...

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor 2020 son bölümde Ünlüler takımından yarışmaya veda eden isim belli oldu. Dört kişi kalan Ünlüler takımı, bu dokunulmazlıkları kaybedince birer birer tüm takımı eleme adayı olarak göstermek zorunda kaldı. Takım olarak eleme potasına giden Ünlüler takımı için Pazar günü ada konseyinde halk oylaması yapılmıştı. 2 Haziran Salı günü Survivor 95. bölümde ada konseyinde Ünlüler takımından SMS oylamasında en az oyu alan yarışmacı açıklandı. Survivor’da elenen isim, arkadaşlarına göre daha az oy alan Aycan Yanaç oldu.

SURVIVOR SMS SIRALAMASI

Survivor'da bu hafta ada konseyinde Ünlüler ve Gönüllüler takımı SMS sıralaması belli oldu. Survivor 2020 Ünlüler takımında Elif haftanın SMS birincisi oldu.

SURVIVOR 16. HAFTA ÜNLÜLER SMS SIRALAMASI

4 - Aycan

3 - Yunus Emre

2 - Sercan

1 - Elif

SURVIVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor 2020 95. bölümde iki takım arasında Ünlüler ve Gönüllüler olarak son kez iletişim oyunu oynandı. Takımların birleşmesi öncesinde oynanan iletişim oyununda ödül ise aileler ile telefon görülmesi idi. Oyuna hızlı başlayan takım Gönüllüler oldu ve skoru 4-0 yapmayı başardılar. Fakat Ünlüler, bu farkı kapatıp öne bile geçtiler. Oyun sırasında yaşanan Evrim ile Barış tartışması ile iletişim oyununa damgasını vurdu. Morallerin bozulduğu Gönüllüler ile arasındaki farkı açan Ünlüler, oyunu 10-6 skorla kazanmayı başardılar. Ünlüler takımı, iletişim oyununu kazanarak hem aileleri ile sesli görüşme yapabilmeyi hem de Instagram hesaplarına bir dakikalık video atabilmeyi kazanmış oldular.

SURVİVOR'DA YENİ DÖNEM!

Acun Ilıcalı, yarından itibaren Survivor'da yeni bir dönem olacağını belirtti. Ilıcalı, " 10 yarışmacı bireysel olarak parkurda performans sergileyecek daha sonra en iyi derece yapan dört yarışmacı kaptanlık yarışında olacak. Kaptanlık yarışını kazanan iki yarışmacı yeni takımlarını belirleyecek. Her hafta kaptanlık yarışı yapılacak. Daha sonra çeyrek finale gideceğiz daha sonra da Survivor'ın sonuna geleceğiz.

SURVIVOR 96. YENİ BÖLÜM FRAGMANI